SAD planiraju prodaju oružja Izraelu u vrijednosti od 6 milijardi dolara

Autor Mihajlo Sfera
Trampova administracija zatražila je odobrenje za prodaju oružja Izraelu vrijednu gotovo 6 milijardi dolara, uključujući helikoptere i jurišna vozila, koja bi bila isporučena u naredne dvije do tri godine i finansirana iz američkog vojnog fonda.

SAD planiraju prodaju oružja Izraelu u vrijednosti od 6 milijardi dolara Izvor: X/Al Arabiya English/Shutterstock/Noamgalai

Trampova administracija traži od Kongresa odobrenje za prodaju oružja Izraelu u vrijednosti od gotovo šest milijardi dolara, objavio je danas Wall Street Journal.

Prema navodima lista, predložena prodaja uključuje ugovor vrijedan 3,8 milijardi dolara za 30 helikoptera AH-64 Apač, kao i ugovor od 1,9 milijardi dolara za 3.250 pešadijskih jurišnih vozila namijenjenih izraelskoj vojsci. Isporuka ovog oružja vjerovatno se ne bi dogodila naredne dvije do tri godine, navodi WSJ.

Dokumenti u koje je list imao uvid pokazuju da bi oružje bilo finansirano kroz program stranog vojnog finansiranja koji obezbjeđuju Sjedinjene Američke Države.

Predlog poslat prije mjesec dana

Pozivajući se na izvore upoznate sa ovim pitanjem, u izvještaju se navodi da Stejt department traži odobrenje od četiri vodeća republikanska i demokratska lidera iz Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma i Senatskog odbora za spoljne odnose.

Prijedlog o prodaji oružja prvi put je upućen kongresnim liderima prije oko mesec dana, dakle prije izraelskog napada 9. septembra na vođe Hamasa u Kataru, prema pisanju lista.

I nakon tog napada, američka administracija nastavlja da traži odobrenje Kongresa za realizaciju prodaje, navode isti izvori.

