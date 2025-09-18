Sada je zvanično: Španija neće učestvovati na Evroviziji iduće godine ukoliko nastupa i Izrael

Državna radiotelevizija RTVE saopštila je da će Španija definitivno odustati od učešća na Evroviziji 2026. ukoliko Izrael ostane u konkurenciji.

Izvor: Jesús Hellín/Zuma Press/Profimedia

Španija postaje prva zemlja iz "velike petorke" koja zvanično najavljuje povlačenje sa Evrovizije ako Izrael ne bude isključen.

Naime, ova zemlja se neće takmičiti na Pjesmi Evrovizije 2026. godine ukoliko Izrael bude dio takmičenja, odlučila je juče državna radiotelevizija RTVE.

Time je Španija postala prva zemlja od pet najvećih finansijskih donatora Evrovizije koji imaju zagarantovano mjesto u finalu, a koja je sada zvanično najavila povlačenje ukoliko Izrael ostane u konkurenciji.

Prethodno su bojkot u istom slučaju najavile Holandija, Slovenija, Island i Irska.

Prijedlog o povlačenju RTVE sa takmičenja podnio je predsednik ove javne medijske kuće, Hose Pablo Lopes, a odluka je usvojena većinom glasova - 10 za, 4 protiv i jedan uzdržan.

Ova odluka dolazi nakon izjave španskog ministra kulture, Ernesta Urtasuna, koji je prošle nedjelje izjavio da Španija ne bi trebalo da učestvuje na Evroviziji 2026. ukoliko Izrael ne bude isključen.

U intervjuu za emisiju La hora de La 1 na TVE, Urtasun je poručio da je učešće Izraela na takmičenju "neprihvatljivo".

"Manifestacije kao što su Evrovizija ili trka Vuelta a España predstavljaju određenu sliku jedne zemlje", rekao je, osvrćući se i na proteste protiv biciklističkog tima Israel-Premier Tech tokom ovogodišnje trke. Na Evroviziji pojedinac ne nastupa u svoje ime, već simbolizuje građane svoje države", kazao je on.

Urtasun je istakao i da kritikovanje "genocida" u Gazi ne može biti proglašeno antisemitizmom, nazvavši izraelsku vlast "genocidnim režimom".

Lopes je još prošle godine uputio pismo organizatorima takmičenja, Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), tražeći internu diskusiju povodom zabrinutosti koje su iznijele brojne organizacije civilnog društva u Španiji u vezi sa situacijom u Gazi i učešćem izraelske javne televizije "KAN" na Evroviziji.

Učešće Izraela u takmičenju već mjesecima izaziva burne reakcije, pre svega zbog ofanzive izraelske vojske u Gazi. Više od 70 bivših učesnika Evrovizije potpisalo je otvoreno pismo tražeći da se Izrael i javni servis KAN isključe iz takmičenja.

Prošlogodišnji pobjednik Evrovizije, austrijski pjevač JJ, takođe je izjavio da smatra da Izrael ne bi trebalo da učestvuje na Evroviziji 2026.

Iako EBU insistira na tome da takmičenje mora ostati politički neutralno, i do sada je odbijala da isključi Izrael, podsjeća se da je Rusija 2022. godine izbačena iz takmičenja nakon invazije na Ukrajinu.

"Učešće Rusije bi ugrozilo ugled samog takmičenja", navela je EBU tada u zvaničnom saopštenju.

Govoreći na konferenciji u Madridu u maju, španski premijer Pedro Sančez, dugogodišnji kritičar izraelske politike prema palestinskim teritorijama, poručio je da njegova zemlja neće i ne može imati dvostruke standarde, ni u kulturi.

"Ako niko nije imao ništa protiv kada je Rusija izbačena iz Evrovizije nakon invazije, ne vidim razlog zašto bi Izrael bio izuzetak", rekao je Sančez.

Direktor Evrovizije, Martin Grin, izjavio je prošle nedjelje da će takmičenje "poštovati" sve odluke emitera u vezi sa bojkotom zbog Izraela.

"Televizijske kuće imaju rok do sredine decembra da potvrde svoje učešće na Evroviziji 2026. u Beču. Svaka članica odlučuje sama da li želi da učestvuje i mi ćemo poštovati svaku odluku", rekao je Grin.

Prema dostupnim informacijama, zvaničnici Evrovizije sada su iznijeli prijedlog izraelskom javnom servisu KAN, da se ili privremeno povuku sa takmičenja, ili nastupe pod neutralnom zastavom, slično modelu koji koriste ruski sportisti na Olimpijskim igrama.

Zvanična izjava Španije dolazi istog dana kada je Komisija UN za ispitivanje događaja u Gazi saopštila da Izrael sprovodi genocid.

Jubilarno 70. izdanje Pjesme Evrovizije održaće se u Beču. Polufinala su zakazana za 12. i 14. maj, dok će se veliko finale održati 16. maja 2026.

(EUpravo zato/euronews.com)