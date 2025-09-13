Tri zemlje već najavile da će bojkotovati Evroviziju ukoliko Izrael bude učestvovao: "To ne može da se toleriše"

Evropske zemlje imaju rok do sredine decembra da se izjasne da li će učestvovati na Evroviziji ukoliko i Izrael nastupa.

Španija, Slovenija i Irska razmišljaju da 2026. ne učestvuju na Evroviziji ukoliko Izrael na tom popularnom muzičkom takmičenju bude jedan od takmičara.

Irska, koja se protivi akcijama izraelske vojske u Pojasu Gaze, povući će se sa Evrovizije ukoliko Izraelu bude dozvoljeno da učestvuje, prenijela je njihova nacionalna televizija RTE.

Kako se navodi, učešće bi bilo "nesavjesno" zbog rata u Gazi.

Irska je jedna od zemalja koja je zauzela najtvrđi stav protiv Izraela i pridružila se Južnoj Africi pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) smatrajući da se u Gazi sprovodi genocid.

MSP je u januaru prošle godine saopštio da Izrael mora da načini korake kako bi spriječio genocid u Gazi. Brojne svetske organizacije za ljudska prava su izraelski način ratovanja u palestinskoj enklavi definisale kao genocid.

Izrael je iz protesta zatvorio ambasadu u Dablinu.

Ova bliskoistočna zemlja, na granici Evrope i Azije, već nekoliko godina učestvuje na Evroviziji i dugogodišnji je članica Evropske radiodifuzne unije (EBU) koja organizuje i producira takmičenje.

EBU zajedno sa članicama i nacionalnim javnim servisima poput RTE-a svake godine organizuje Evroviziju u više od 35 zemalja.

Kada je počeo rat u Ukrajini, Rusija je izbačena sa takmičenja, a u posljednje vreme je bilo i glasova koji su se protivili učešću Izraela.

"RTE smatra da bi irsko učestvovanje bilo nesavjesno s obzirom na aktuelni i zapanjujući gubitak života u Gazi", naveo je javni servis u saopštenju. Takođe, navedeno je da su duboko zabrinuti zbog namernog ubijanja novinara u enklavi i činjenice da je stranim reporterima zabranjen ulazak na zaraćenu teritoriju.

U izraelskim bombardovanjima je do sada ubijeno više od 270 novinara što ovaj rat čini najsmrtonosnijim ikada kada je riječ o medijskim radnicima.

Iz EBU su saopštili da razumeju stavove i zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku.

"I dalje se konsultujemo sa svim članicama o daljem rukovođenju učešća i geopolitičkih tenzija koje prate Pjesmu Evrovizije. Javni servisi imaju do sredine decembra da se izjasne da li žele da njihova zemlja učestvuje na narednom takmičenju u Beču. Na svakoj članici je da odluči da li želi da učestvuje i mi ćemo poštovati njihove odluke", naveo je direktor Evrovizije Martin Grin.

Konačna odluka o irskom učešću na Evroviziji 2026. će biti doneta čim EBU donese sopstvenu odluku o Izraelu, saopštio je RTE.

Irska se takmiči na Evroviziji od 1965. i sedam puta je bila pobednik, što je samo još Švedskoj pošlo za rukom.

Španija ne želi Izrael na Evroviziji "kao da se ništa ne događa u Gazi"

Španski premijer, Pedro Sančez, još u maju je rekao da Izrael treba da bude udaljen sa budućih takmičenja, a Madrid je takođe Izraelu uveo embargo na oružje.

Prema njegovom mišljenju, pošto Rusiji nije dozvoljeno da učestvuje na takmičenju, "ne bi trebalo ni Izraelu jer ne možemo dozvoliti dvostruke standarde u kulturi".

Tamošnji ministar kulture, Ernest Urtasun, istakao je da "ne može da se normalizuje izraelsko učešće na međunarodnim događajima kao da se ništa ne dešava".

Prema njegovom mišljenju, učestvovanje Izraela ne može da se toleriše.

"Događaji poput Evrovizije ili biciklističke trke 'Vuelta a Espana', donose određenu promociju vaše zemlje. U slučaju Evrovizije, ne nastupa pojedinačni umetnik već on zastupa čitavu zemlju i njene građane", rekao je.

Urtasun je naglasio da ukoliko se Izrael nađe na takmičenju naredne godine, "biće preduzete određene mjere". Ipak, dodao je da će konačnu odluku donijeti španski javni servis RTVE.

Slovenački javni servis takođe želi da se povuče

Koliko je ovo ozbiljno pitanje, pokazuje i primer Slovenije gde je javni servis RTVSLO objavio da će se najverovatnije povući sa takmičenja ukoliko Izraelu bude dozvoljeno da nastupi.

Slovenački emiter je više puta kontaktirao EBU zbog izraelskog učešća, a tražio je da bliskoistočna zemlja ne nastupa ni 2025. godine. Više od 70 nekadašnjih učesnika Evrovizije je potpisalo otvoreno pismo tražeći da se Izrael izbaci sa manifestacije.

Ovogodišnji pobjednik, austrijski izvođač JJ, takođe je istakao da ne želi Izrael na takmičenju 2026. godine.

