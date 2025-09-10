logo
Nakon Katara, napadnut i Jemen: Ugrožena bolnica, izraelske vlasti ćute (Video)

Izrael je izveo nove vazdušne napade na Jemen, potvrdili su zvaničnici u Sani. Prema navodima, pogođeni su komandno-operativni centar između planina i medicinska stanica.

Izrael napao Jemen Izvor: Instagram/trtworld/printscreen

Portparol jemenskog Ministarstva zdravlja, Anees al-Asbahi i vojni portparol Huta Jahja Sare potvrdili su izraelske napade izvedene u srijedu. Vlasti Izraela za sada nisu komentarisale događaj.

Stanovnici Sane rekli su za Rojters da je meta bio skrovište između dva planinska vrha, koje se koristi kao komandno-operativni centar. Obim štete još uvijek nije poznat.

Istovremeno, Jemenska korporacija za naftu i gas saopštila je da su izraelski avioni gađali medicinsku stanicu u ulici Al-Siteen u Sani.

Podsjećamo, Izrael je i prethodnih dana vršio napade na Katar, Gazu, Liban, Siriju i Zapadnu obalu, prenosi Al Džazira.

(MONDO)

