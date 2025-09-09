logo
SAD odobrile izraelski napad na Katar? Mediji javljaju da je ubijen lider Hamasa

SAD odobrile izraelski napad na Katar? Mediji javljaju da je ubijen lider Hamasa

Autor Mihajlo Sfera
0

Izrael je izveo precizan napad na Dohu, navodno likvidiravši Halila el-Hiju, visokog funkcionera Hamasa. Napad, koji Katar osuđuje, izveden je uz prethodno obavještavanje SAD i predstavlja ozbiljnu eskalaciju van granica Gaze.

Da li su SAD odobrile napad na Katar Izvor: X/Al Arabiya English/Shutterstock/Noamgalai

Izrael je danas izvršio napad na Dohu, glavni grad Katara, s ciljem da likvidira vrh rukovodstva Hamasa u inostranstvu. Katarski kanal Al-Arabi javio je da je zgrada koja je pogođena bila kancelarija visokog funkcionera organizacije Halila el-Hije. Prema brojnim izvještajima, el-Hija je likvidiran u napadu.

Bezbjednosni izvor potvrdio je da se radi o izraelskoj operaciji u kojoj je pokušana likvidacija više visokih funkcionera Hamasa, a visoki izraelski zvaničnik izjavio je da je napad bio "protiv najviših u organizaciji".

Izraelski zvaničnik rekao je za Kan njuz da je izvor eksplozija "operacija odmazde protiv rukovodstva Hamasa i visokih funkcionera te organizacije". Krajem prošlog mjeseca ministar odbrane Izrael Kac zapretio je rukovodstvu Hamasa u inostranstvu, čija se većina članova nalazi u Dohi.

Madžid el-Ansari, portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova, rekao je da emirat "najoštrije osuđuje kukavički izraelski napad na stambene zgrade u kojima živi nekoliko članova političkog biroa Hamasa u Dohi. Ovaj zločinački napad predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i ozbiljnu prijetnju bezbjednosti Katara i stanovnika Katara."

Halil el-Hija nasledio je Ismaila Hanijea, koji je likvidiran krajem jula 2024. u Iranu. On je bio zadužen za pregovarački dosije i imao je direktne kontakte s američkim faktorima. Ranije je objavljeno na Kan njuz da se sastao iza zatvorenih vrata sa Adamom Bohlerom, izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa.

Prema visokom funkcioneru Hamasa, kojeg je citirala mreža Al Džazira, pregovarački tim Hamasa napadnut je tokom sastanka u Dohi na kojem je organizacija razmatrala plan predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa o prekidu vatre u Gazi. Visoki izraelski zvaničnik rekao je da su Sjedinjene Države unaprijed obavještene o namjeri da se izvede napad na tom mjestu.

Izraelske odbrambene snage (IDF) i Šin Bet objavili su nakon napada zajedničko zvanično saopštenje, prema kojem su organizacije, posredstvom ratnog vazduhoplovstva, "pre kratkog vremena precizno napale vrh rukovodstva terorističke organizacije Hamas".

"Članovi rukovodstva koji su napadnuti vodili su aktivnosti terorističke organizacije godinama i direktno su odgovorni za sprovođenje masakra 7. oktobra i vođenje rata protiv države Izrael. Pre napada preduzeti su koraci da se smanji šteta za nevine, uključujući upotrebu preciznog naoružanja i dodatnih obavještajnih informacija", naveli su IDF i Šin Bet.

