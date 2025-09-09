Snimak napada Izraela na Katar: Odjekivale eksplozije Dohom zbog lidera Hamasa (Video)

Pojavio se snimak napada Izraela na Katar.

Izvor: X/OSINTdefender/Printscreen

Izrael je danas izveo raketni napad na Dohu, prestonicu Katara, i mete napade bile su članovi rukovodstva Hamasa, palestinske islamističke organizacije. Na društvenim mrežama pojavio se snimak početka napada.

Na snimku se vidi nekoliko eksplozija u stambenom kompleksu u Ulici Vadi Ron. Tu se održavao sastanak vrha Hamasa zbog čega je Izrael pokrenuo napad kao odgovor na masakr u Jerusalimu.

CCTV footage captured the moment of the Israeli airstrikes earlier against the Qatari capital of Doha.pic.twitter.com/iG7khL3ETs — OSINTdefender (@sentdefender)September 9, 2025

Zašto je Izrael napao Katar?

Katar je dosad bio medijator (posrednik) u mirovnim pregovorima Izraela i Hamasa. Doha je predstavljala “neutralnu lokaciju” na kojoj su se sastajale dvije delegacije.

Dosad je bilo uspostavljeno kratko privremeno primirje u Novembru 2023. kada su borbena dejstva bila obustavljena na sedam dana. Razmijenjeno je oko 100 zarobljenika, a u međuvremenu su neke države optužile Katar da indirektno radi za Hamas zbog pružanja “zaštite teroristima”.

U trenutku napada, u Dohi je održan sastanak vrha Hamasa. Sastanku su prisustvovali Kalil al-Haja, Kaled Mašal, Muhamad Darviš, Razi Hamad i Izat al-Risak. Saudijska televizija “Al Arabija” je javila da je Al-Haja ubijen, ali kao što smo već naveli, nema još uvijek zvaničnih podataka o tome.