Izrael odbacio deklaraciju Generalne skupštine UN

Autor Dragana Božić
Izrael je odbacio deklaraciju Generalne skupštine UN u kojoj se navode koraci ka rješenju sa dvije države za spor između Izraela i Palestinaca.

Izrael.JPG Izvor: Shutterstock

"Još jednom je dokazano koliko je Generalna skupština politički cirkus odvojen od stvarnosti. U desetinama klauzula deklaracije koju je podržala ova rezolucija, nema nijednog pomena da je Hamas teroristička organizacija", naveo je portparol izraelskog Ministarstva spoljnih poslova Oren Marmorštajn u objavi na "Iksu".

U deklaraciji se osuđuju napadi palestinskih militanata iz Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, što je pokrenulo rat u Gazi.

Takođe su osuđeni i napadi Izraela na civile i civilnu infrastrukturu u Gazi, opsada i izgladnjivanje, "što je rezultovalo razornom humanitarnom katastrofom".

(Srna)

Mica

Samo da ne osude nevinog,ovo je nesto previse lako odradjeno

