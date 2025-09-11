logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Španci odbili da pomognu Izraelu: Netanjahu bijesan, "potegao" genocid nad Jevrejima

Španci odbili da pomognu Izraelu: Netanjahu bijesan, "potegao" genocid nad Jevrejima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je španskog premijera Pedra Sančeza da je početkom sedmice izrekao "otvorenu genocidnu prijetnju" Izraelu.

netanjahu zaprijetio španiji Izvor: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Netanjahu je podsjetio da je španski lider rekao da Madrid ne može da zaustavi izraelsku borbu protiv terorista Hamasa jer Španija nema nuklearno oružje.

"To je očigledna genocidna prijetnja jedinoj jevrejskoj državi u svijetu. Izgleda da španska inkvizicija, protjerivanje Jevreja iz Španije i sistematsko masovno ubijanje Jevreja u Holokaustu nisu dovoljni za Sančeza. Nevjerovatno", objavio je Netanjahu na "Iksu".

Sančez je u ponedjeljak, 8. septembra, najavljujući seriju mjera protiv Izraela da bi se "spriječio genocid u Gazi", pokušao da objasni zašto Madrid ne može da zaustavi rat protiv Hamasa.

"Španija nema nuklearno oružje, nosače aviona niti ogromne rezerve nafte. Sami ne možemo da zaustavimo izraelsku ofanzivu, ali to ne znači da ćemo prestati da pokušavamo", rekao je španski premijer.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Benjamin Netanjahu Španija Izrael

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ