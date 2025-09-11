Španci odbili da pomognu Izraelu: Netanjahu bijesan, "potegao" genocid nad Jevrejima

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je španskog premijera Pedra Sančeza da je početkom sedmice izrekao "otvorenu genocidnu prijetnju" Izraelu.

Izvor: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Netanjahu je podsjetio da je španski lider rekao da Madrid ne može da zaustavi izraelsku borbu protiv terorista Hamasa jer Španija nema nuklearno oružje.

"To je očigledna genocidna prijetnja jedinoj jevrejskoj državi u svijetu. Izgleda da španska inkvizicija, protjerivanje Jevreja iz Španije i sistematsko masovno ubijanje Jevreja u Holokaustu nisu dovoljni za Sančeza. Nevjerovatno", objavio je Netanjahu na "Iksu".

Sančez je u ponedjeljak, 8. septembra, najavljujući seriju mjera protiv Izraela da bi se "spriječio genocid u Gazi", pokušao da objasni zašto Madrid ne može da zaustavi rat protiv Hamasa.

"Španija nema nuklearno oružje, nosače aviona niti ogromne rezerve nafte. Sami ne možemo da zaustavimo izraelsku ofanzivu, ali to ne znači da ćemo prestati da pokušavamo", rekao je španski premijer.

(Srna)