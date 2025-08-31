logo
"Doći ćemo do svih": Netanjahu najavio eliminisanje kompletnog rukovodstva Huta 1

"Doći ćemo do svih": Netanjahu najavio eliminisanje kompletnog rukovodstva Huta

Autor Dragana Božić
1

Izrael je eliminisao većinu lidera jemenskog pokreta Huti i srediće preostale, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

shutterstock_2458284745.jpg Izvor: Shutterstock

"Smrtonosnim udarom, Izraelske odbrambene snage (IDF) uništile su većinu vlade Huta i drugih visokih vojnih zvaničnika. Radimo nešto što niko ranije nije uradio, a ovo je samo početak napada na visoke zvaničnike u Sani. Doći ćemo do svih", rekao je Netanjahu na sjednici vlade.

Premijer je potvrdio da je IDF juče pokušao da eliminiše Abu Obeidu, portparola vojnog krila Hamasa u Pojasu Gaze.

"Još ne znamo konačan rezultat i nadam se da više nije sa nama. Napomenuo bih da nema nikoga sa strane Hamasa ko bi mogao da razjasni ovo" rekao je Netanjahu.

IDF je saopštio juče da je pogodio ključnu ličnost Hamasa u oblasti grada Gaze, na sjeveru enklave. 

(Srna)

zole

Kad žrtve postanu koljači,nema goreg

