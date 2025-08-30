logo
Jemenski mediji navode: Premijer Huta ubijen u izraelskim napadima dok je bio u svom stanu

Jemenski mediji navode: Premijer Huta ubijen u izraelskim napadima dok je bio u svom stanu

Autor mondo.ba
0

Premijer Hutija Ahmed el Rahavi ubijen je u svom stanu u Sani tokom izraelskog vazdušnog napada, prenosi jemenski kanal Al-Džumhurija. U napadu je stradalo i nekoliko njegovih saputnika.

Stradao premijer Huta u napadima Izvor: Facebook

Jemenski kanal Al-Džumhurija izvještava da je premijer Hutija Ahmed el Rahavi ubijen u svom stanu u Sani tokom izraelskih udara juče. Novine Aden Al-Gad" dodaju je da je Rahavi ubijen zajedno sa nekoliko svojih saputnika.

Iz izveštaja se čini da se radi o odvojenom napadu od onog juče za koji se navodi da je usmjereno na 10 visokih ministara Huta, uključujući ministra odbrane, dok su se okupljali na lokaciji van Sane kako bi čuli planirani govor vođe grupe, Abdula Malika el Hutija. Ishod tog napada još nije poznat.

(MONDO)

Tagovi

Huti Izrael

