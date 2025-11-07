Brisel uvodi novi fond: EU bi mogla da finansira putovanja žena na abortus u druge zemlje, ali nisu svi za to

Poslanici su dali zeleno svjetlo inicijativi kojom bi se ženama iz zemalja sa zabranom ili ograničenjem abortusa plaćali troškovi odlaska u druge članice EU, dok se o konačnoj odluci očekuje glasanje u decembru.

Izvor: MMPhoto21/Shutterstock

Poslanici Odbora za prava žena Evropskog parlamenta glasali su za podršku formiranju fonda EU koji bi pomagao ženama da putuju u inostranstvo radi prekida trudnoće ako je u njihovim matičnim zemljama abortuszabranjen ili ograničen.

Prijedlog predstavlja najkonkretniji institucionalni korak do sada u kampanji koju vodi pokret My Voice, My Choice (Moj glas, moj izbor), panevropski feministički pokret koji je prikupio više od 1,1 milion verifikovanih potpisa u svih 27 zemalja članica EU.

Fond, čije bi članstvo za države bilo dobrovoljno, pokrivao bi troškove putovanja za žene koje žele da obave abortus u inostranstvu, posebno u zemljama poput Malte i Poljske, gdje je ovaj zahvat strogo ograničen, kao i u Italiji i Sloveniji, gde brojni ljekari odbijaju da ga izvedu iz vjerskih ili moralnih razloga.

Nakon što je odbor dao "zeleno svjetlo" sa 26 glasova za i 12 protiv, očekuje se da Parlament u decembru glasa o rezoluciji kojom bi podržao inicijativu. Iako takve rezolucije nemaju pravnu snagu, one omogućavaju Parlamentu da izrazi politički stav o važnim pitanjima unutar EU.

Stavovi o abortusu

Stavovi o pravu na abortus i dalje se značajno razlikuju među političkim grupacijama. Socijalisti, liberali i Zeleni snažno podržavaju inicijativu, dok Evropska narodna partija (EPP), kao najveća, ali i konzervativnija frakcija u Parlamentu, zauzima oprezniji stav. Njena podrška biće presudna za konačni ishod.

Jedna poslanica EPP-a iz Slovenije već je najavila da će glasati protiv prijedloga, dok bi pojedini članovi iz Skandinavije, Bugarske i Grčke mogli da prekrše partijsku liniju, navodi izvor upoznat sa glasanjem u odboru.

"Ishod današnjeg glasanja pokazuje da je promena moguća kada političke partije pronađu način da se ujedine umjesto da se sukobljavaju", rekla je poslanica EPP-a Eleonora Meleti za Euractiv.

Ako Evropski parlament u decembru podrži plan, prijedlog će biti upućen Evropskoj komisiji, koja će do marta morati da odluči da li će predložiti zakonodavni okvir za finansiranje pristupa abortusu u inostranstvu ili da objasni zašto to neće učiniti.

Evropski parlament je i ranije, 2022. i 2024. godine, usvajao slične neobavezujuće rezolucije nakon odluke Vrhovnog suda SAD da ograniči reproduktivna prava, pozivajući tada da se pravo na abortus unese u Povelju EU o osnovnim pravima.

