Evropa duboko podijeljena po pitanju prava na abortus: Objavljen dokument koji pokazuje gdje su najrigorozniji zakoni

Evropski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava objavio je godišnji pregled koji predstavlja sveobuhvatnu mapu zakona, politika i dostupnosti usluga abortusa u evropskim državama

Izvor: Shutterstock

Evropa ostaje oštro podijeljena kada je riječ o pravu žena na prekid trudnoće, pokazuje Atlas evropskih politika o abortusu za 2025. godinu, koji je objavio Evropski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava (EPF).

Ovaj godišnji pregled predstavlja sveobuhvatnu mapu zakona, politika i dostupnosti usluga abortusa u evropskim državama, uz procjenu u kojoj mjeri su nacionalni sistemi usklađeni sa međunarodnim standardima po pitanju pitanjaabortusa.

Atlas ocjenjuje zemlje na osnovu četiri ključna kriterijuma: pravnog statusa abortusa, dostupnosti i pristupa uslugama, kvaliteta kliničke nege i pružanja usluga, kao i informacija koje se nude ženama.

Dokument je razvijen u saradnji sa stručnjacima za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, a kao osnovu koristi smjernice Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Rezultati za 2025. godinu ukazuju na drastične razlike među evropskim državama. Na samom vrhu liste nalaze se Švedska (94,6 posto), Francuska (85,2 posto) i Holandija (80,3 posto), zemlje koje imaju najširu zakonsku zaštitu prava na abortus, jednostavan pristup zdravstvenim uslugama i proaktivne državne politike u borbi protiv dezinformacija i stigmatizacije, piše Magazin Europe.

Na suprotnom kraju skale nalaze se zemlje gdje je abortus i dalje u velikoj mjeri kriminalizovan ili gotovo nedostupan. Andora (0 posto), Malta (3,7 posto) i Poljska (18,6 posto) zauzimaju najniže pozicije u Evropi, uz veoma restriktivne zakone i ograničen ili faktički onemogućen pristup medicinskom prekidu trudnoće.

U nekim od ovih država, žene se i dalje suočavaju sa krivičnim gonjenjem ili su prinuđene da pomoć potraže u inostranstvu.

Autori Atlasa ističu da su razlike u regulativi i praksi „pokazatelj dubokih društvenih i političkih podjela u Evropi“ i da nedostatak jedinstvenog pristupa ostavlja milione žena bez sigurnog i dostupnog zdravstvenog sistema.

I dok dio Evrope abortus tretira kao dio osnovnih ljudskih prava i zdravstvene zaštite, u pojedinim zemljama on ostaje predmet političkih i vjerskih kontroverzi.

(EUpravo zato.rs)