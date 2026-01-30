Moskva pristala na privremeni prekid vatre: Istorijski dogovor Rusa i Ukrajinaca na pomolu?

Moskva je pristala na zahtjev predsjednika SAD Donalda Trampa da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusija prihvatila da se uzdrži od napada na Ukrajinu do 1. februara u skladu sa molbom američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Moskva je pristala na zahtjev predsjednika SAD Donalda Trampa da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore. Govorimo o stvaranju povoljnih uslova za pregovore... Da, naravno, postojao je lični apel predsjednika Trampa", saopštio je Peskov", prenijela je agencija RIA Novosti.

Tramp je juče izjavio da je lično zamolio Putina da ne napada Kijev i niz drugih gradova u Ukrajini zbog ekstremne hladnoće u narednih nedjelju dana. Odluka Kremlja navodi datum 1. februar, što bi značilo da Rusija navodno neće da napada Ukrajinu dva dana, a ne sedam koliko je Tramp tražio, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof rekao je da je u najnovijim pregovorima postignut značajan napredak u nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini.

Govoreći o mogućem mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije, Vitkof je na sastanku Kabineta otvorenom za javnost rekao da se "mnogo dobrih stvari" događa između dvije strane koje razgovaraju o teritorijalnom sporazumu i da će se pregovori nastaviti iduće nedjelje, prenosi CBS.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je sinoć Trampu na mogućnosti obezbijeđivanja bezbjednosti Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tokom ekstremnog zimskog perioda.

(Blic/MONDO)