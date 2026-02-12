Muškarcima je strogo zabranjen ulaz: Šta se dešava na ostrvu samo za žene?

SuperShe ostrvo, skriveno utočište smješteno usred Baltičkog mora, primenjuje strogo pravilo - muškarcima je ulaz zabranjen.

Izvor: mediadrumimages/ @SothebysEA / Media Drum World / Profimedia

Ostrva na kojima žive samo žene često su dio bajki i mitova, poput legende o Amazonkama, koje su živjele skrivene od svijeta. Iako su takve priče samo mit, postoji stvarno utočište namijenjeno isključivo ženama, gdje je muškarcima strogo zabranjen pristup. Evo šta se krije iza ovog neobičnog mjesta i koja je njegova svrha.

Gdje se nalazi ovo misteriozno ostrvo?

SuperShe ostrvo je privatno utočište smešteno u Baltičkom moru, uz južnu obalu Finske, oko 100 kilometara od Helsinkija. Iako zvuči kao scenario iz holivudskog filma, ovo mjesto zaista postoji.

Izvor: mediadrumimages/ @SothebysEA / Media Drum World / Profimedia

Namijenjeno je ženama iz različitih sfera života, uglavnom onima koje sebi mogu da priušte luksuzan boravak, a koje žele da se odmore mentalno, fizički i duhovno, okružene netaknutom prirodom. Ideja je da borave bez pritiska muškog pogleda i bez potrebe da ikoga impresioniraju.

Ko je osnovao SuperShe ostrvo?

Ovo privatno ostrvo, površine oko 3,4 hektara, okruženo tihim šumama i hladnim morem, osnovala je Kristina Rot, bivša direktorka u tehnološkoj industriji. Inspirisana prirodnim lepotama Finske, željela je da stvori mirno utočište u kojem žene mogu da se povežu sa sobom i odbace buku spoljnog svijeta.

Njena ideja bila je da osmisli prostor u kojem žene mogu da se opuste daleko od tempa i pritisaka materijalnog svijeta. Stjenovite obale, guste šume i otvoreno nebo pružaju ambijent u kojem je dozvoljeno jednostavno - biti svoja.

Zašto je muškarcima zabranjen ulaz?

Na SuperShe ostrvu postoji jedno nepisano pravilo - muškarci ne mogu da borave tamo. Ipak, ova zabrana ne proizlazi iz netrpeljivosti prema suprotnom polu niti iz radikalnih ideja, već iz želje da se ženama omogući potpuni fokus na sebe.

Izvor: mediadrumimages/ @SothebysEA / Media Drum World / Profimedia

Mnoge gošće kažu da je iskustvo oslobađajuće jer nema osjećaja da ih neko posmatra ili procjenjuje. Razgovori su opušteniji, a čak i tišina postaje prijatna jer nema potrebe za pretvaranjem ili dokazivanjem.

Ko može da boravi na ostrvu?

Prema dostupnim informacijama, u isto vrijeme na ostrvu može da boravi najviše osam žena. Tokom boravka učestvuju u organizovanim aktivnostima poput joge, meditacije, šetnji kroz šumu, vožnje kajaka i tradicionalne finske saune.

Hrana koja se služi je lokalnog porekla i pažljivo odabrana kako bi bila zdrava i hranljiva, dok se donošenje hrane spolja ne preporučuje, kako bi se sačuvalo cjelokupno iskustvo.

Na ostrvo dolaze žene različitih profesija - spisateljice, direktorke, preduzetnice, umetnice, profesorke - sve one koje žele da naprave pauzu od užurbanog svijeta i ponovo pronađu unutrašnju ravnotežu.

(MONDO)