Rusija gomila 15.000 vojnika uz granicu sa Finskom: Objavljeni satelitski snimci, Moskva gradi vojnu bazu (Foto)

Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu u Petrozavodsku, u Republici Kareliji, nadomak granice sa Finskom, gdje bi u okviru novoformiranog 44. armijskog korpusa moglo biti smješteno i do 15.000 vojnika.

Izvor: Printscreen/obozrevatel.com

Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu u Petrozavodsku u Republici Kareliji, uz granicu sa Finskom, kako bi smestila do 15.000 vojnika u okviru novoformiranog 44. armijskog korpusa. To pokazuju satelitski snimci koje je juče objavila finska javna televizija Yle, piše NV.

Snimci prikazuju područje bivšeg garnizona u blizini elektrane Ribka, koji je napušten od 2000-ih i sada je očišćen od vegetacije i drveća. Do oktobra prošle godine, na tom mjestu je primijećeno više od 50 vojnih kamiona i drugih vozila. Petrozavodsk već ima veliku vazduhoplovnu bazu i skladište opreme, a u toku je i izgradnja novih radionica.

Russia is quietly restoring a Soviet-era military base in Karelia, near Finland.

No announcement. No transparency. Just troops, construction, and satellite proof.

This is what escalation looks like before it’s named.https://t.co/jSSceBQ53fpic.twitter.com/fHOINgAFjs — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540)February 1, 2026

Lokalni ruski mediji navode da će izgradnja novih kasarni u Petrozavodsku početi ove godine. Rusija je formirala 44. armijski korpus u Kareliji još 2024. godine, dodajući oko 15.000 vojnika. Neki od njih su već stigli u Petrozavodsk, zbog čega se grade neophodni objekti za smještaj i obuku.

Vojnici se vjerovatno obučavaju za Ukrajinu

Vojni analitičar i bivši finski obavještajac Marko Eklund rekao je za Yle da se vojnici 44. korpusa vjerovatno obučavaju za slanje na bojište u Ukrajini. U toku je i izgradnja novog vojnog naselja sjevernije, u Kandalakši u Murmanskoj oblasti.

Finska i Švedska su 27. septembra prošle godine formirale zajedničku brigadu sa oko 5.000 vojnika, koja će biti stacionirana u Laponiji duž granice sa Rusijom. Finska vojna obavještajna služba je 22. januara objavila da Rusija nije odustala od pokušaja da ošteti podvodnu infrastrukturu u Baltičkom moru.