logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusija gomila 15.000 vojnika uz granicu sa Finskom: Objavljeni satelitski snimci, Moskva gradi vojnu bazu (Foto)

Rusija gomila 15.000 vojnika uz granicu sa Finskom: Objavljeni satelitski snimci, Moskva gradi vojnu bazu (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu u Petrozavodsku, u Republici Kareliji, nadomak granice sa Finskom, gdje bi u okviru novoformiranog 44. armijskog korpusa moglo biti smješteno i do 15.000 vojnika.

Rusija gomila 15.000 vojnika uz granicu sa Finskom Izvor: Printscreen/obozrevatel.com

Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu u Petrozavodsku u Republici Kareliji, uz granicu sa Finskom, kako bi smestila do 15.000 vojnika u okviru novoformiranog 44. armijskog korpusa. To pokazuju satelitski snimci koje je juče objavila finska javna televizija Yle, piše NV.

Snimci prikazuju područje bivšeg garnizona u blizini elektrane Ribka, koji je napušten od 2000-ih i sada je očišćen od vegetacije i drveća. Do oktobra prošle godine, na tom mjestu je primijećeno više od 50 vojnih kamiona i drugih vozila. Petrozavodsk već ima veliku vazduhoplovnu bazu i skladište opreme, a u toku je i izgradnja novih radionica.

Lokalni ruski mediji navode da će izgradnja novih kasarni u Petrozavodsku početi ove godine. Rusija je formirala 44. armijski korpus u Kareliji još 2024. godine, dodajući oko 15.000 vojnika. Neki od njih su već stigli u Petrozavodsk, zbog čega se grade neophodni objekti za smještaj i obuku.

Vojnici se vjerovatno obučavaju za Ukrajinu

Vojni analitičar i bivši finski obavještajac Marko Eklund rekao je za Yle da se vojnici 44. korpusa vjerovatno obučavaju za slanje na bojište u Ukrajini. U toku je i izgradnja novog vojnog naselja sjevernije, u Kandalakši u Murmanskoj oblasti.

Finska i Švedska su 27. septembra prošle godine formirale zajedničku brigadu sa oko 5.000 vojnika, koja će biti stacionirana u Laponiji duž granice sa Rusijom. Finska vojna obavještajna služba je 22. januara objavila da Rusija nije odustala od pokušaja da ošteti podvodnu infrastrukturu u Baltičkom moru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Finska vojna baza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ