logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Smrtonosni ledeni talas pogodio Poljsku: Temperature i do -36, hipotermija odnijela 38 života

Smrtonosni ledeni talas pogodio Poljsku: Temperature i do -36, hipotermija odnijela 38 života

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Najmanje 38 ljudi umrlo je ove zime u Poljskoj od hipotermije, dok vlasti upozoravaju na najhladniju noć u sezoni, uz temperature koje bi u pojedinim delovima zemlje mogle pasti i do minus 30 stepeni.

Ledeni talas u Poljskoj Izvor: Shutterstock/Shaiith/Maciej Bledowski/Wirestock Creators

Najmanje 38 ljudi ove zime do sada je u Poljskoj umrlo od hipotermije, što je više nego dvostruko u odnosu na 16 smrtnih slučajeva zabilježenih u istom periodu prošle godine.

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Vjeslav Ščepanski izjavio je da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, jer se rezultati obdukcije još uvijek čekaju u još dva slučaja. Odvojeno od toga, 54 osobe su ove zime umrle od trovanja ugljen-monoksidom, što je često povezano sa neispravnim sistemima grijanja.

Poljska se priprema za najhladniju noć ove zime, uz upozorenja na jak mraz koja su na snazi u gotovo cijeloj zemlji i prognoze prema kojima će temperature u mnogim regionima pasti između minus 20 i minus 30 stepeni Celzijusa.

Hitne službe pojačale napore

Ščepanski je, nakon hitnog brifinga sa službama u Vladinom centru za bezbjednost, naveo da je noć sa nedjelje na ponedjeljak bila među najhladnijima u poslednjih nekoliko nedjelja. Upozorio je da su najteži uslovi vjerovatno u istočnim dijelovima zemlje.

"U Suvalkiju bi temperature večeras mogle da padnu na minus 29 stepeni, dok bi se subjektivni osjećaj hladnoće mogao kretati između minus 36 i minus 38 stepeni Celzijusa", rekao je.

Hitne službe su pojačale napore u zaštiti ugroženih osoba, a hiljade policajaca uključene su u pretrage napuštenih zgrada, kontejnera za otpad i drugih mjesta gde ljudi mogu potražiti zaklon od hladnoće, prenosi Index. Vlasti su postavile grejane šatore za hitne slučajeve i dozvolile pojedinim željezničkim stanicama da ostanu otvorene tokom noći kako bi pružile sklonište.

Hladni talas je takođe izazvao lokalne poremećaje, a neke škole u pojedinim dijelovima zemlje otkazale su nastavu zbog naglog pada temperatura.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zima Poljska žrtve

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ