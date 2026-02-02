Smrtonosni ledeni talas pogodio Poljsku: Temperature i do -36, hipotermija odnijela 38 života

Najmanje 38 ljudi umrlo je ove zime u Poljskoj od hipotermije, dok vlasti upozoravaju na najhladniju noć u sezoni, uz temperature koje bi u pojedinim delovima zemlje mogle pasti i do minus 30 stepeni.

Izvor: Shutterstock/Shaiith/Maciej Bledowski/Wirestock Creators

Najmanje 38 ljudi ove zime do sada je u Poljskoj umrlo od hipotermije, što je više nego dvostruko u odnosu na 16 smrtnih slučajeva zabilježenih u istom periodu prošle godine.

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Vjeslav Ščepanski izjavio je da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, jer se rezultati obdukcije još uvijek čekaju u još dva slučaja. Odvojeno od toga, 54 osobe su ove zime umrle od trovanja ugljen-monoksidom, što je često povezano sa neispravnim sistemima grijanja.

Poljska se priprema za najhladniju noć ove zime, uz upozorenja na jak mraz koja su na snazi u gotovo cijeloj zemlji i prognoze prema kojima će temperature u mnogim regionima pasti između minus 20 i minus 30 stepeni Celzijusa.

Hitne službe pojačale napore

Ščepanski je, nakon hitnog brifinga sa službama u Vladinom centru za bezbjednost, naveo da je noć sa nedjelje na ponedjeljak bila među najhladnijima u poslednjih nekoliko nedjelja. Upozorio je da su najteži uslovi vjerovatno u istočnim dijelovima zemlje.

"U Suvalkiju bi temperature večeras mogle da padnu na minus 29 stepeni, dok bi se subjektivni osjećaj hladnoće mogao kretati između minus 36 i minus 38 stepeni Celzijusa", rekao je.

Hitne službe su pojačale napore u zaštiti ugroženih osoba, a hiljade policajaca uključene su u pretrage napuštenih zgrada, kontejnera za otpad i drugih mjesta gde ljudi mogu potražiti zaklon od hladnoće, prenosi Index. Vlasti su postavile grejane šatore za hitne slučajeve i dozvolile pojedinim željezničkim stanicama da ostanu otvorene tokom noći kako bi pružile sklonište.

Hladni talas je takođe izazvao lokalne poremećaje, a neke škole u pojedinim dijelovima zemlje otkazale su nastavu zbog naglog pada temperatura.