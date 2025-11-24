Karan u blagoj prednosti: Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju vođstvo sa 8.431 glasom ispred Blanuše

Siniša Karan osvojio je 217.638 glasova ili 50,31 odsto, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH (CIK).

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH, nakon obrade skoro 100 odsto biračkih mjesta, pokazuju da je kandidat SNSD-a, Siniša Karan, u prednosti na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, dok je razlika u odnosu na drugoplasiranog kandidata SDS-a minimalna.

Nakon obrađenih 99,72 odsto biračkih mjesta, Siniša Karan je osvojio 217.638 glasova, što čini 50,31 odsto ukupno važećih glasova. Njegov glavni rival, Branko Blanuša iz SDS-a, nalazi se odmah iza sa 209.207 glasova, odnosno 48,36 odsto podrške birača. Prednost Karana iznosi približno 8.431 glas.

Ostali kandidati su znatno ispod vodećeg dvojca. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku osvojio je 1.878 glasova, ili 0,43 odsto, dok je Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske dobio podršku 1.590 birača, što čini 0,37 odsto. Nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević dobili su 1.284, odnosno 1.012 glasova.

Prema podacima CIK-a, na jučerašnje izbore je izašlo 439.897 birača, što predstavlja odziv od 34,79 odsto od ukupno 1.264.364 upisanih u birački spisak. Od ukupnog broja listića, važećih je bilo 432.609 (98,21 odsto), dok je nevažećih listića po svim kriterijumima bilo 7.877, što čini 1,79 odsto.

Podsjećamo, SDS je sinoć najavio da ne priznaje pobjedu SNSD-ovog kandidata Siniše Karana prema preliminarnim rezultatima CIK-a i istovremeno najavio ulaganje žalbi. Iz ove stranke su poručili da će tražiti ponavljanje izbora u Zvorniku, Doboju i Laktašima, zbog, kako tvrde, zabilježenih nepravilnosti i krađe glasova. SDS navodi da posjeduje indicije o nepravilnostima na više biračkih mjesta i najavljuje dodatnu provjeru i kontrolu zapisnika, ističući da izborna trka "nije završena".