Teroristi iz Sidneja bili na misterioznom putovanju: Poznato šta su radili, oglasile se lokalne vlasti

Otac Sajid i sin Naved Akram boravili su na Filipinima u hotelu, dok vlasti odbacuju tvrdnje o obuci za terorizam.

Izvor: Claudio Galdames A / AFP / Profimedia/Printscreen

Otac Sajid Akram i sin Naved Akram, osumnjičeni za teroristički napad na plaži Bondi, proveli su čitav četvoronedeljni boravak na Filipinima u jednom hotelu u gradu Davao, retko izlazeći iz sobe i bez ikakvih posjeta, navode filipinska policija i hotelsko osoblje. Prvi rezultati istrage bacaju novo svetlo na putovanje Sajida i Naveda Akrama, dok se u medijima pojavljuju spekulacije da su u toj zemlji mogli proći obuku kod islamističkih grupa., navodi The Guardian.

Australska policijatereti 24-godišnjeg Naveda Akrama za 59 krivičnih djela, uključujući 15 tačaka za ubistvo, nakon masakra na proslavi Hanuke na plaži Bondi. Njegov otac, 50-godišnji Sajid Akram, ubijen je u pucnjavi s policijom, dok je Naved teško ranjen. Naved je takođe optužen za izvršenje terorističkog čina, koji je, prema istražiteljima, možda bio inspirisan Islamskom državom. U automobilu kojim su došli na plažu pronađena je zastava IS-a, a australska obavještajna agencija Asio ranije je istraživala Navedove veze s radikalnim islamistima, što je podstaklo nagađanja o mogućoj obuci na Filipinima između 1. i 28. novembra.

Međutim, filipinska policija je u srijedu posjetila hotel GV u Davaou i utvrdila da su Sajid i Naved Akram boravili u istoj sobi tokom čitavog perioda. Jedna od zaposlenica hotela, Jenelyn Sayson, rekla je za Guardian da Akrami nisu pokazivali sumnjivo ponašanje.

"Prvobitno su rezervisali sobu na sedam dana, a potom tražili produženje koje su obnavljali do odjave. Stigli su s jednim velikim koferom i ruksakom. Rijetko su izlazili iz hotela i nikada nismo vidjeli da im je neko dolazio u posjetu", ispričala je Sayson. Naved je povremeno pozdravljao osoblje i pitao gde može kupiti durian, ali ga kasnije nisu uspjeli nabaviti. Sobarice su u kantama za smeće nalazile ostatke brze hrane, a za sobom nisu ostavili nikakve dokumente.

Filipinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Eduardo Anjo potvrdio je da vjeruju da otac i sin nisu napuštali Davao. "Nema dokaza da su išli izvan grada. Naša istraga je još u toku", rekao je Anjo, odbacujući tvrdnje da su prošli obuku u Marawiju, mjestu opsade povezane s Islamskom državom 2017. godine. "Sama posjeta ne dokazuje da su prošli terorističku obuku, a trajanje boravka ne bi omogućilo nikakvu ozbiljnu i strukturiranu obuku", dodao je.

Filipinske vlasti sarađuju s australijskim kolegama kako bi utvrdile svrhu posjete. Portparol predsjednika Ferdinanda Markosa Jr. nazvao je "obmanjujućim" opisivanje Filipina kao žarišta ISIS-a. Filipijska vojska navodi da je broj militanata povezanih s IS-om pao na pedesetak i da posljednjih godina nije zabeležena aktivnost stranih terorista. "Ne vidimo vjerodostojnost u izveštajima da su Sajid i Naved Akram ovde prošli obuku", rekao je general Romeo Bravner.