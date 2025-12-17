logo
Saobraćajka u Prijedoru: Znatna materijalna šteta na vozilima (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Na raskrsnici u prijedorskom naselju Urije večeras se dogodila saobraćajna nezgoda.

Saobraćajka u Prijedoru Urije Izvor: Viber grupe

Udes se dogodio oko 19 časova na ukrštanju ulica Kozarske, Milana Vrhovca i Prve krajiške brigade, u neposrednoj blizini crkve.

Prema fotografijama sa lica mjesta, na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u ovom sudaru bilo povrijeđenih osoba.

Uviđaj obavljaju policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, nakon čega će biti poznati tačni uzroci nezgode i okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

