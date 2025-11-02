logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rafinerija Rosnjefta u plamenu: Pogođena ruska žila kucavica na Crnom moru

Rafinerija Rosnjefta u plamenu: Pogođena ruska žila kucavica na Crnom moru

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ruska proizvodnja nafte i gasa nastavlja da trpi udare, dok Kijev pokušava da osakati glavni izvor finansiranja Moskve za rat u Ukrajini.

Rafinerija Rosnjefta u plamenu: Pogođena ruska žila kucavica na Crnom moru Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Ukrajinska vojska je, kako javljaju ruski Telegram kanali, kasno 1. novembra pogodila utovarni mol na naftnom terminalu kao i naftni tanker u Krasnodarskom kraju, u Rusiji, prenosi Kijev independent.

Fotografije i video snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji izbija sa mola terminala, smještenog pored Crnog mora.

Više požara bukti na području terminala

Ruski Telegram kanali, pozivajući se na izvještaje lokalnog stanovništva, navode da su primijećena najmanje tri požara u okolini naftnog terminala, uključujući i tanker.

Zvaničnici regionalnog operativnog štaba Krasnodarskog kraja kasnije su potvrdili da je napad dronom prouzrokovao štetu na infrastrukturi luke. Oštećen je nadgradni dio palube broda, sama plovila, zgrade i terminalska infrastruktura.

Preliminarne informacije sugerišu da, po tvrdnjama ruskih zvaničnika, nije bilo žrtava.

Terminal u Tuapseu - ključna tačka za izvoz nafte

Terminal se nalazi u luci Tuapse i njime upravlja ruska državna naftna kompanija Rosnjeft. Grad služi kao ključno čvorište za izvoz ruske nafte, sa terminalima i infrastrukturom od vitalnog značaja za energetske tokove zemlje.

Nisu objavljeni dodatni detalji o samom tankeru koji je oštećen u napadu.

Napadi dronovima kao dio šire strategije Ukrajine

Napad se dešava u sklopu šire ukrajinske operacije napada dronovima na različite oblasti Rusije. Eksplozije i dim su zabilježeni i u gradu Orjol, istovremeno sa napadom na Krasnodarski kraj.

Naftni terminal u Tuapseu prethodno je bio meta ukrajinskih pomorskih dronova tokom napada 24. septembra, navodi izvor iz Ukrajinske vojnoobavještajne službe (HUR).

Ukrajina redovno izvodi duboke udare na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji, uglavnom koristeći domaće dronove.

Napadi na rusku naftnu i gasnu industriju

Ruska proizvodnja nafte i gasa nastavlja da trpi udare, dok Kijev pokušava da osakati glavni izvor finansiranja Moskve za rat u Ukrajini.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

rafinerija požar Rusija Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ