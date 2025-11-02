Rafinerija Rosnjefta u plamenu: Pogođena ruska žila kucavica na Crnom moru

Ruska proizvodnja nafte i gasa nastavlja da trpi udare, dok Kijev pokušava da osakati glavni izvor finansiranja Moskve za rat u Ukrajini.

Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Ukrajinska vojska je, kako javljaju ruski Telegram kanali, kasno 1. novembra pogodila utovarni mol na naftnom terminalu kao i naftni tanker u Krasnodarskom kraju, u Rusiji, prenosi Kijev independent.

Fotografije i video snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji izbija sa mola terminala, smještenog pored Crnog mora.

Više požara bukti na području terminala

Ruski Telegram kanali, pozivajući se na izvještaje lokalnog stanovništva, navode da su primijećena najmanje tri požara u okolini naftnog terminala, uključujući i tanker.

Zvaničnici regionalnog operativnog štaba Krasnodarskog kraja kasnije su potvrdili da je napad dronom prouzrokovao štetu na infrastrukturi luke. Oštećen je nadgradni dio palube broda, sama plovila, zgrade i terminalska infrastruktura.

Krasnodar Krai, Russia ❗

‍♂️ In Tuapse, as a result of a UAV attack, port infrastructure was damaged, - the operational headquarters.



"The second strike on Tuapse likely hit the oil loading pier." - Osint CyberBoroshno



44.0907337,39.0768392https://t.co/AIk85X2ccwpic.twitter.com/jLlESLrnjh — LX (@LXSummer1)November 1, 2025

Preliminarne informacije sugerišu da, po tvrdnjama ruskih zvaničnika, nije bilo žrtava.

Terminal u Tuapseu - ključna tačka za izvoz nafte

Terminal se nalazi u luci Tuapse i njime upravlja ruska državna naftna kompanija Rosnjeft. Grad služi kao ključno čvorište za izvoz ruske nafte, sa terminalima i infrastrukturom od vitalnog značaja za energetske tokove zemlje.

Nisu objavljeni dodatni detalji o samom tankeru koji je oštećen u napadu.

Napadi dronovima kao dio šire strategije Ukrajine

Napad se dešava u sklopu šire ukrajinske operacije napada dronovima na različite oblasti Rusije. Eksplozije i dim su zabilježeni i u gradu Orjol, istovremeno sa napadom na Krasnodarski kraj.

Naftni terminal u Tuapseu prethodno je bio meta ukrajinskih pomorskih dronova tokom napada 24. septembra, navodi izvor iz Ukrajinske vojnoobavještajne službe (HUR).

Several fires can be seen burning throughout the Tuapse Oil Terminal, one of the biggest oil terminals on the Black Sea, following a large-scale drone attack tonight by the Armed Forces of Ukraine against Krasnodar Krai, Russia.pic.twitter.com/yLmWpC82Sr — OSINTdefender (@sentdefender)November 2, 2025

Ukrajina redovno izvodi duboke udare na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji, uglavnom koristeći domaće dronove.

Napadi na rusku naftnu i gasnu industriju

Ruska proizvodnja nafte i gasa nastavlja da trpi udare, dok Kijev pokušava da osakati glavni izvor finansiranja Moskve za rat u Ukrajini.

(Kurir/MONDO)