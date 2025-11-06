Anđelina Džoli ušla pješke u Ukrajinu, uslijedio incident: Čovjeka iz njenog tima regrutovali za vojnu obuku

Anđelina Džoli iznenada je posjetila Ukrajinu, a došlo je i do incidenta. Regrutovali su joj vozača, a pojavile su se tvrdnje da je pješke ušla u zemlju.

Izvor: Youtube printscreen / White Light

Iznenadna posjeta Ukrajini glumice i ambasadorke UNICEF-a Anđeline Džoli izazvala je pažnju javnosti zbog njene pratnje.

Prema navodima više izvora, jedan član njenog timaneočekivano je regrutovan u ukrajinsku vojsku, piše POLITICO.

Džolijeva, koja je putovala u svojstvu ambasadorke UNICEF-a, u utorak je posjetila Herson, grad na prvoj liniji ukrajinske odbrane od Rusije. To je njena druga posjeta Ukrajini od 2022. godine. Ranije je posjetila grad Lavov.

Visoki ukrajinski službenik rekao je za POLITICO da je došlo do incidenta između jednog člana Džoline pratnje i lokalnih vojnih regrutera na kontrolnoj tački, ali da ukrajinske vlasti još uvijek pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo. Službenik je takođe rekao da Džoli nije obavijestila ukrajinsku vladu o svojoj namjeri da posjeti zemlju,te da je u Ukrajinu ušla pješke.

Angelina Jolie war in Cherson.https://t.co/aSbkJ5X9Yw — Christian Esch (@ch_esch)November 5, 2025

Kopnene snage ukrajinske vojske objavile su saopštenje s brojnim detaljima o incidentu, uključujući tvrdnju da je osoba koja je regrutovana bila Anđelinin vozač, ali kasnije su povukle saopštenje i rekle da ne mogu ni da potvrde ni da demantuju šta se tačno dogodilo.

"Informacije koje se šire u medijima su iskrivljene, istraga je u toku, i sve okolnosti se trenutno razjašnjavaju", poručili su naknadno.

Regionalna vojna kancelarija za regrutovanje u Mikolajevu potvrdila je incident za POLITICO, rekavši da je Džolin vozač bio vojni rezervista i da mu je izdata naredba da se javi na vojnu obuku. Ne zna se da li je vozač odmah poslat na obuku ili će morati da se javi naknadno, a predstavnik Anđeline Džoli odbio je da komentariše slučaj za javnost.

Lokalni portal Nikvesti objavio je video Anđeline Džoli u Mikolajevskoj regiji, a spekulacije o incidentu proširile su se društvenim mrežama.

Vidi opis Anđelina Džoli ušla pješke u Ukrajinu, uslijedio incident: Čovjeka iz njenog tima regrutovali za vojnu obuku Anđelina Džoli film Couture Bred Pit Anđelina Džoli Anđelina Džoli uhvaćena ispred zgrade Džonija Lija Milera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Frederick Injimbert/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Alex Bailey Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Alex Bailey Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YT/BollyFX Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube printscreen / BollyFX Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: HNW-Photo / PictureLux / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: DGP/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Mondo.rs)



