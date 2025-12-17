logo
Hakeri "provalili" u francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova: Pristupili tajnim dosijeima

Autor Dušan Volaš
Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova bilo je meta višednevnog sajber napada, tokom kog su kompromitovani imejl nalozi i omogućen pristup osjetljivim policijskim bazama.

Hakeri "provalili" u francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova Izvor: Shutterstock/YouTube/ Printscreen/ Greatness in You

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova našlo se na meti velikog sajber napada koji je trajao nekoliko dana, tokom kojeg su kompromitovani imejl nalozi zaposlenih i omogućen pristup osjetljivim policijskim dosijeima. Informaciju je danas potvrdio ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez, piše Euronews.

Pristup osjetljivim podacima

U intervjuu za Franceinfo, ministar Nunjez je izjavio: "Bili smo meta zlonamjerne provale prije nekoliko dana". Naglasio je da je u toku sudska istraga "kako bi se počinilac vrlo brzo pronašao". Prema njegovim riječima, napadači su uspjeli da pristupe "određenim profesionalnim imejl nalozima" i tako dođu do pristupnih kodova. To im je omogućilo da pregledaju niz važnih policijskih baza podataka, uključujući Sistem za obradu krivičnih evidencija (TAJ) i Evidenciju traženih lica (FPR).

Razmjere štete još nepoznate

Iako je napad potvrđen, tačan obim štete još uvijek nije poznat. "Još ne znamo razmjere kompromitacije. Do danas je možda uklonjeno nekoliko desetina datoteka iz sistema", rekao je Nunjez.

Dodao je da "apsolutno ne može da kaže da li će to kompromitovati istrage ili ne", ali je insistirao da incident "ne ugrožava živote naših sugrađana". Ministarstvo, koje zapošljava gotovo 300.000 ljudi, nije primilo nikakav zahtjev za otkupninu.

Ministar za napad krivi nemar

Nunjez je odgovornost za provalu pripisao "nemaru" pojedinaca unutar ministarstva, uprkos redovnim upozorenjima o bezbjednosnim procedurama. "Dovoljno je nekoliko pojedinaca koji ne poštuju ta pravila", kazao je.

Prošle nedjelje mediji su izvijestili o sumnjivim aktivnostima na serverima ministarstva, nakon čega je hakerska grupa, bez pružanja dokaza, tvrdila da je pristupila podacima više od 16 miliona ljudi. "To je laž", oštro je demantovao Nunjez. Potvrdio je da je o svemu obaviještena Nacionalna komisija za informatiku i slobode (CNIL), a istragu vodi francuska Kancelarija za borbu protiv sajber kriminala (OFAC).

Tagovi

hakeri Francuska

