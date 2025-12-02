Masivni hakerski napad pogodio najveću japansku pivaru: Ugroženi podaci 1,5 miliona ljudi

Hakeri su u napadu koji je paralisao rad japanske pivare došli do ogromne količine povjerljivih podataka kupaca.

Masivan sajber napad pogodio je najveću pivaru u Japanu i izazvao curenje ličnih podataka čak 1,5 miliona ljudi. Asahi Group Holdings sada potvrđuje da su među kompromitovanima i kupci i zaposleni, a posljedice su ozbiljnije nego što se u početku mislilo.

Kompanija navodi da su kompromitovani podaci poput imena, adresa, brojeva telefona, e-mailova, kao i datuma rođenja u pojedinim slučajevima. Asahi ističe da informacije o kreditnim karticama nisu bile pogođene napadom.

Hakerski napad izazvao je ozbiljne operativne probleme: privremeno je obustavljena proizvodnja, distribucija i rad korisničkih servisa u Japanu, što je dovelo do zastoja u snabdijevanju i velikih logističkih izazova.

Izvršni direktor Asahija, Acuri Kacuki, izvinio se zbog neprijatnosti koje je incident izazvao i poručio da kompanija radi na jačanju sistema zaštite kako se ovako nešto ne bi ponovilo. Asahi je već otvorio posebnu liniju za korisnike koji žele da provere da li su njihovi podaci kompromitovani.

Kompanija procjenjuje da će logističke operacije biti potpuno stabilizovane početkom 2026. godine, ali upozorava da bi problemi u isporukama mogli da potraju i nakon toga.

