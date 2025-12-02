logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Masivni hakerski napad pogodio najveću japansku pivaru: Ugroženi podaci 1,5 miliona ljudi

Masivni hakerski napad pogodio najveću japansku pivaru: Ugroženi podaci 1,5 miliona ljudi

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Hakeri su u napadu koji je paralisao rad japanske pivare došli do ogromne količine povjerljivih podataka kupaca.

Milion i po ljudi ugroženo u hakerskom napadu na Asahi pivaru Izvor: YouTube / AforAlyce

Masivan sajber napad pogodio je najveću pivaru u Japanu i izazvao curenje ličnih podataka čak 1,5 miliona ljudi. Asahi Group Holdings sada potvrđuje da su među kompromitovanima i kupci i zaposleni, a posljedice su ozbiljnije nego što se u početku mislilo.

Kompanija navodi da su kompromitovani podaci poput imena, adresa, brojeva telefona, e-mailova, kao i datuma rođenja u pojedinim slučajevima. Asahi ističe da informacije o kreditnim karticama nisu bile pogođene napadom.

Hakerski napad izazvao je ozbiljne operativne probleme: privremeno je obustavljena proizvodnja, distribucija i rad korisničkih servisa u Japanu, što je dovelo do zastoja u snabdijevanju i velikih logističkih izazova.

Izvršni direktor Asahija, Acuri Kacuki, izvinio se zbog neprijatnosti koje je incident izazvao i poručio da kompanija radi na jačanju sistema zaštite kako se ovako nešto ne bi ponovilo. Asahi je već otvorio posebnu liniju za korisnike koji žele da provere da li su njihovi podaci kompromitovani.

Kompanija procjenjuje da će logističke operacije biti potpuno stabilizovane početkom 2026. godine, ali upozorava da bi problemi u isporukama mogli da potraju i nakon toga.

Izvor: B92

Možda će vas zanimati

Tagovi

hakeri Japan pivara

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS