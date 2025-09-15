logo
Hakeri dospjeli do privatnih podataka najpoznatijih modnih brendova: Nastavlja se talas sajber-napada

0

Hakeri su upali u sisteme modnog giganta Kering i ukrali podatke miliona kupaca luksuznih brendova kao što su Guči, Balensijaga i Aleksandar Mekvin, uključujući imena, adrese i iznose potrošnje, ali bez finansijskih podataka.

Hakeri dospjeli do privatnih podataka najpoznatijih modnih brendova Izvor: Tero Vesalainen/Shutterstock

Privatni podaci miliona kupaca luksuznih brendova kao što su Guči, Balensijaga i Aleksandar Mekvin dospjeli su u ruke hakera, objavio je danas BBC. Francuska kompanija Kering, koja je vlasnik ovih modnih kuća, potvrdila je sajber-napad, ali nije navela konkretne brendove koji su pogođeni.

Kering je saopštio da je u junu otkriveno kako je "neovlašćena treća strana" privremeno imala pristup njihovim sistemima, tokom čega je došlo do curenja ograničenog broja podataka o kupcima iz pojedinih modnih kuća.

Ovaj incident dio je šireg talasa sajber-napada na luksuzne modne brendove i trgovinske lance u 2024. godini. Među pogođenima su i brend Kartije iz kompanije Rišmon, kao i neki brendovi u vlasništvu koncerna LVMH.

U julu je Agencija za zaštitu privatnosti iz Hongkonga saopštila da istražuje curenje podataka 419.000 kupaca Luj Viton prodavnica. Ukradeni podaci uključuju imena, e-mail adrese, brojeve telefona, fizičke adrese i ukupne sume koje su kupci potrošili, navodi BBC.

Kering je naglasio da osjetljive finansijske informacije, poput brojeva kreditnih kartica ili bankovnih računa, nisu kompromitovane.

Grupa hakera poznata pod imenom "Šajni Hantersi" (Shiny Hunters) preuzela je odgovornost za napad i tvrdi da su u posjedu podataka povezanih sa 7,4 miliona jedinstvenih e-mail adresa.

Iz Keringa su saopštili da su pogođeni brendovi odmah obavijestili nadležne institucije i kupce, u skladu sa zakonima svake zemlje, ali nisu naveli koje su države konkretno bile pogođene.

(MONDO)

