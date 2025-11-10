Veliki broj isključenja: Banjaluka danas bez struje u 30 ulica i osam naselja

Mnogobrojni potrošači u Banjaluci danas će ostati bez električne energije zbog planiranih radova i rekonstrukcije distributivne mreže.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", prekid u snabdijevanju najavljen je u čak 30 ulica i osam gradskih naselja.

Od 11.30 do 13.30 časova struju neće imati dijelovi ulica Ada, Braće Kukrika, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 148-248, Koste Jarića, Veljka Mlađenovića, Veseli brijeg i Vida Nježića.

Od 9.00 do 12.00 časova, bez električne energije će ostati potrošači u dijelovima ulica Dr Mladena Stojanovića, Knjaza Miloša broj 1-29, Pete kozarske brigade, Trive Amelice, Živojina Preradovića broj 26 i Lazarička ulica.

Bez struje će od 8.30 do 10.30 časova biti dijelovi ulica Kralja Alfonsa trinaestog, Veselina Masleše, Ivana Franje Jukića i Srpska, a od 10.30 do 11.30 časova dijelovi ulica Prve krajiške brigade N.O. broj pet , Jovana Jančića i Ognjena Price.

Od 9.00 do 14.00 časova struje neće imati dio Bulevara srpske vojske, od 9.00 do 11.00 časova dio Ulice Ilije Garašanina, od 9.00 do 14.00 časova dijelovi ulica Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, Banijska, Davida Štrpca, Fruškogorska i Bitoljska ulica.

Električne energije od 9.00 do 12.00 časova neće imati dijelovi ulica Prvog krajiškog korpusa, Dr Mladena Stojanovića, Kralja Petra Drugog i Petra Kočića.