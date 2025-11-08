logo
Banjaluka: Potopljeni dajak ponovo plovi Vrbasom (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Rijekom Vrbas ponovo je zaplovio dajak čamac pod imenom "Kastra", koji je ranije bio potopljen i prevrnut u blizini popularne plaže Abacija.

dajak na Vrbasu Izvor: Bojan Rečević, Srna

Čamac "Kastra" važio je za jedan od simbola grada Banjaluke, a brojni stanovnici su apelovali da se izvuče iz Vrbasa što je i učinjeno.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Dajak je vrsta čamca koji se decenijama koristi na rijeci Vrbas na području Banjaluke i velika je turistička atrakcija.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Novija istorija ovog vrbaskog čamca veže se za staru banjalučku porodicu Zamolo, italijanskog porijekla, pa ne čudi što dajak mnogi u šali i zbilji nazivaju gondolom.

Tagovi

dajak Vrbas Banjaluka

