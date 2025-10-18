Dajak čamac potonuo u Vrbasu, građani strahuju da će ga odnijeti rijeka (FOTO)

Brojni stanovnici Banjaluke apelovali su da se iz rijeke Vrbas, na potezu u blizini popularne plaže Abacija, izvuče potonuli i prevrnuti dajak čamac, koji je decenijama jedan od simbola ovog grada.
"Nadamo se da će njegov vlasnik, njegovi poznanici ili ljubitelji ovih specifičnih plovila vidjeti vašu objavu, pa da ga izvuku na suvo, jer je potonuo nedavno i ne bismo željeli da se ošteti ili da ga odnese Vrbas. U njemu se i dalje mogu provozati brojni turisti ili neka lijepa žena ili djevojka", rekli su Srni prolaznici.
Dajak je vrsta čamca koji se decenijama koristi na rijeci Vrbas na području Banjaluke i velika je turistička atrakcija.
Taj čamac je ranije korišten u trgovačke svrhe, za prevoz robe. Pretpostavlja se da je specifičan način vožnje čamca na Vrbasu proistekao zbog konfiguracije korita rijeke, koja je u Banjaluci još uvijek planinska, brza i najvećim dijelom plitka sa kamenim i stjenovitim dnom. Iz toga je upravo proistekla konstrukcija dajak čamca, dugog, uskog i plitkog gaza, kako bi se u praksi savladali brzaci Vrbasa.
Prije i poslije Drugog svjetskog rata čamac je bio statusni simbol porodice koja ga je posjedovala i pokazatelj imućnosti vlasnika. Baš zbog te stvari vrbaski čamac je duboko usađen u kulturno naslijeđe Banjaluke, što je ukupno donosilo posebnu popularnost dajakašima, a samim tim i njihovu porodicu činilio poznatom.
Novija istorija ovog vrbaskog čamca se veže za staru banjalučku porodicu Zamolo, italijanskog porijekla, pa ne čudi što dajak mnogi u šalji i zbilji nazivaju gondolom.