Dajak čamac potonuo u Vrbasu, građani strahuju da će ga odnijeti rijeka (FOTO)

Brojni stanovnici Banjaluke apelovali su da se iz rijeke Vrbas, na potezu u blizini popularne plaže Abacija, izvuče potonuli i prevrnuti dajak čamac, koji je decenijama jedan od simbola ovog grada.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

"Nadamo se da će njegov vlasnik, njegovi poznanici ili ljubitelji ovih specifičnih plovila vidjeti vašu objavu, pa da ga izvuku na suvo, jer je potonuo nedavno i ne bismo željeli da se ošteti ili da ga odnese Vrbas. U njemu se i dalje mogu provozati brojni turisti ili neka lijepa žena ili djevojka", rekli su Srni prolaznici.

Dajak je vrsta čamca koji se decenijama koristi na rijeci Vrbas na području Banjaluke i velika je turistička atrakcija.

Taj čamac je ranije korišten u trgovačke svrhe, za prevoz robe. Pretpostavlja se da je specifičan način vožnje čamca na Vrbasu proistekao zbog konfiguracije korita rijeke, koja je u Banjaluci još uvijek planinska, brza i najvećim dijelom plitka sa kamenim i stjenovitim dnom. Iz toga je upravo proistekla konstrukcija dajak čamca, dugog, uskog i plitkog gaza, kako bi se u praksi savladali brzaci Vrbasa.

Prije i poslije Drugog svjetskog rata čamac je bio statusni simbol porodice koja ga je posjedovala i pokazatelj imućnosti vlasnika. Baš zbog te stvari vrbaski čamac je duboko usađen u kulturno naslijeđe Banjaluke, što je ukupno donosilo posebnu popularnost dajakašima, a samim tim i njihovu porodicu činilio poznatom.

Novija istorija ovog vrbaskog čamca se veže za staru banjalučku porodicu Zamolo, italijanskog porijekla, pa ne čudi što dajak mnogi u šalji i zbilji nazivaju gondolom.