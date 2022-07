Na dajaku kroz Banjaluku: Plovidba legendarnim čamcem koji ne može da se prevrne (FOTO/VIDEO)

Otvorena je sezona vožnje dajakom na Vrbasu, koja svake godine izaziva sve veću pažnju turista, ali i Banjalučana. Pošto je Banjaluka nedavno dobila novo pristanište za dajake to je bila idealna prilika da da zaplovimo Vrbasom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Andrej Zamolo iz Dajak kluba Banjaluka, dok je vješto upravljao čamcem, ispričao je da dajakašima mnogo pomaže što su ove godine dobili još jedno pristanište.

“Ove godine imamo mnogo veću zainteresovanost turista nego prethodnih godina. Već smo imali nekih tura, od Holanđana, Turaka, Slovenaca... Dosta raznolik spektar turista. Sa pristaništem imamo bolje uslove da primimo putnike. Dajak pristanište, koje osim što služi za nas, služi i za zainteresovane koji mogu bez problema da priđu vodi i ostvare taj prvi dodir”, opisuje Zamolo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je iskusni dajakaš koji već 35 godina plovi Vrbasom u ovoj specifičnoj lađi, a ljubav je naslijedio od oca koji je pravio, ali i vozio dajak čamce.

“Ruta je na toku Vrbasa unutar centralnog dijela grada, uzvodno od pristaništa prema Zelenom mostu. Okrećemo se kod skretanja za Šehitluke, zatim nizvodno, idemo malo niže Kastela i onda se vraćamo do pristaništa. Kada se kreće sa pristaništa iz Borika, vožnja traje malo duže. Naravno nismo mi ograničeni, ako neko želi mi i produžimo vožnju”, kaže Zamolo.

Ljubitelji dajakaštva ne žele da se tradicija ugasi pa tako svake godine organizuju školu dajakaštva, u kojoj ove godine ima mjesta za više polaznika. Prva grupa polaznika počinje sa časovima 4. jula, a druga grupa od avgusta.

“Želimo da povećamo broj vozača i pružimo mogućnost svima da mogu uživati u čamcu na Vrbasu. Prošle godine je bilo 30-ak polaznika, ove godine očekujemo veći broj. Imaćemo ekološke akcije u okviru Ljeta na Vrbasu (24. Jula). Biće organizovana i trka dajak čamaca u više starosnih kategorija”, rekao je Zamolo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Što se tiče bezbjednosti čamca, veteran banjalučkog dajakaštva uvjerava da zainteresovani ne treba da se plaše jer je čamac dizajniran tako da ne može da se prevrne.

“Čamac se ne može prevrnuti. Tako je konstruisan, on se ljulja lagano, ali sam se ne može prevrnuti. U jednom čamcu se voze maksimalno tri osobe, iako on može da ponese pola tone. To radimo zbog veće sigurnosti, a i da nama vozačima bude lakša vožnja tako da svi uživaju”, kaže Zamolo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Da bi obale Vrbasa bile lijepe za oko i turistima, ali i građanima, Dajak klub svake godine organizuje ekološke akcije skupljanja smeća.

Cjenovnik za turističku vožnju dajakom se kreće od 20 do 30 maraka po osobi, a vožnja traje od 45 minuta do sat vremena.

Svoju vožnju dajakom možete ugovoriti, ili se o svemu detaljnije informisati putem telefona ili društvenih mreža, na Fejsbuk stranici Dajak klub Banjaluka.

ISTORIJA I IZRADA DAJAKA

Dajak je dobio naziv po obrađenom komadu drveta kojim se gura čamac. Koristi se zbog relativno male dubine gdje veslo ne bi bilo od pomoći. Drvo ima poseban špic ili šticu iz dva spojena dijela.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Špic se izrađuje od jednog komada drveta - bagrema, jasena, hrasta, rjeđe trešnje, pa čak i mahagonija. Trup čamca se pravi od jelovine.

Pretpostavlja se da je specifičan način vožnje čamca na Vrbasu proistekao zbog konfiguracije korita rijeke, koja je u Banjaluci još uvijek planinska, brza i najvećim dijelom plitka sa kamenim i stjenovitim (sedra) dnom. Plićaci ne dozvoljavaju upotrebe motornih čamaca, a brzina rijeke onemogućava korištenje običnih čamaca.

