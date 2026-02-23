Inspektorat zabranio korištenje skele na gradilištu u Prijedoru nakon smrti radnika

Rad na visini na gradilištu u Prijedoru, gdje je smrtno stradao radnik, nije bio siguran, a inspektorat je zabranio korištenje skele dok se ne otklone nepravilnosti, saopšteno je danas iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac čiji su inicijali D. J. povrijeđen je 17. februara na gradilištu u prijedorskom naselju Urije i prevezen je u Univerzitetski klinički centar Banjaluka, gdje je usljed teških povreda preminuo. Inspektor rada izvršio je kontrolu i utvrdio da je smrtni slučaj nastao tokom izvođenja fasaderskih radova.

“Inspektor je zabranio korištenje građevinske skele do otklanjanja svih nepravilnosti,” naveli su u Inspektoratu. Spis predmeta biće dostavljen nadležnom tužilaštvu radi sprovođenja mjera na utvrđivanju krivične odgovornosti poslodavca.

Republički inspektor prisustvovao je uviđaju koji su obavili pripadnici Policijske uprave Prijedor pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.