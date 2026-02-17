Karan se sastao sa Ginkelom odmah nakon preuzimanja dužnosti predsjednika Srpske

Novi predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odmah nakon preuzimanja dužnosti predsjednika RS sastao se sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom.

Izvor: Twitter/ US Embassy Sarajevo

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel objavio je da se sastao s novim predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, odmah nakon što je on preuzeo dužnost.

"Otpravnik poslova Džon Ginkel čestitao je predsjedniku Republike Srpske, Siniši Karanu na izbornoj pobjedi i održao sadržajan i produktivan sastanak s njim i bivšom v.d. predsjednicom RS Anom Trišić Babić, tokom kojeg su razgovarali o partnerstvu, saradnji i boljim prilikama za sve građane Bosne i Hercegovine, uključujući i Republiku Srpsku", saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH.

Iz Ambasade su još dodali:

"Sjedinjene Države ostaju posvećene konstruktivnoj saradnji s Republikom Srpskom i partnerima širom BiH — s ciljem proširenja zajedničkih prilika, jačanja dugoročne stabilnosti i podsticanja američkih investicija koje će doprinijeti prosperitetnijoj budućnosti obje naše zemlje."

Siniša Karan je dužnost predsjednika preuzeo na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a, a nakon što su potvrđeni rezultati ponovljenih izbora od 8. februara.

Chargé d'Affaires, a.i., John Ginkel congratulated RS President Sinisa Karan on his election and had a productive discussion with him and former RS Acting President Ana Trisic Babic on partnership, cooperation, and advancing opportunities for all people across Bosnia and…pic.twitter.com/zUpBRxkHPs — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ)February 17, 2026

Predsjednik Srpske istakao je da je Republika Srpska posvećena poštovanju slova Dejtonskog sporazuma i očuvanju ustavne pozicije Republike Srpske.

Tokom sastanka Karan je naglasio da su institucije Republike Srpske konstruktivan partner usmjeren na saradnju, te očuvanje mira i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci Tod Bulok.