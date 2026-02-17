logo
Karan se sastao sa Ginkelom odmah nakon preuzimanja dužnosti predsjednika Srpske

Autor Haris Krhalić
0

Novi predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odmah nakon preuzimanja dužnosti predsjednika RS sastao se sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom.

ginkel karan Izvor: Twitter/ US Embassy Sarajevo

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel objavio je da se sastao s novim predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, odmah nakon što je on preuzeo dužnost.

"Otpravnik poslova Džon Ginkel čestitao je predsjedniku Republike Srpske, Siniši Karanu na izbornoj pobjedi i održao sadržajan i produktivan sastanak s njim i bivšom v.d. predsjednicom RS Anom Trišić Babić, tokom kojeg su razgovarali o partnerstvu, saradnji i boljim prilikama za sve građane Bosne i Hercegovine, uključujući i Republiku Srpsku", saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH.

Iz Ambasade su još dodali: 

"Sjedinjene Države ostaju posvećene konstruktivnoj saradnji s Republikom Srpskom i partnerima širom BiH — s ciljem proširenja zajedničkih prilika, jačanja dugoročne stabilnosti i podsticanja američkih investicija koje će doprinijeti prosperitetnijoj budućnosti obje naše zemlje."

Siniša Karan je dužnost predsjednika preuzeo na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a, a nakon što su potvrđeni rezultati ponovljenih izbora od 8. februara.

Predsjednik Srpske istakao je da je Republika Srpska posvećena poštovanju slova Dejtonskog sporazuma i očuvanju ustavne pozicije Republike Srpske.

Tokom sastanka Karan je naglasio da su institucije Republike Srpske konstruktivan partner usmjeren na saradnju, te očuvanje mira i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci Tod Bulok.

