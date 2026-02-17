logo
Siniša Karan položio zakletvu za predsjednika Republike Srpske 1

Siniša Karan položio zakletvu za predsjednika Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
Novoizabrani predsjednik Siniša Karan danas je u Narodnoj skupštini Republike Srpske svečano položio zakletvu, čime je i zvanično stupio na dužnost predsjednika Republike Srpske.

Siniša Karan položio zakletvu Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Obraćajući se poslanicima, Karan je zahvalio građanima na ukazanom povjerenju i poručio da će njegov osnovni cilj biti očuvanje ustavne i institucionalne stabilnosti.

„Ustavna i institucionalna stabilnost biće moj prioritet i čvrsto ćemo stajati u odbrani ustavnosti Republike Srpske. Imaćemo otvoren dijalog unutar Srpske, ali i van nje. Zahvaljujem svim dosadašnjim predsjednicima koji su dali doprinos da Srpska postane prepoznatljiv faktor na međunarodnoj sceni. Još jednom zahvaljujem svim građanima Republike Srpske, kao i svima koji su mi ukazali povjerenje, posebno predsjedniku Miloradu Dodik“, rekao je Karan.

Svečanoj sjednici, osim poslanika i ministara, prisustvovali su i srspki član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da u "Službenom glasniku Republike Srpske" danas objavljena odluka o izboru Karana za predsjednika Republike Srpske.

On je rekao da od danas ne važi odluka Narodne skupštine Republike Srpske o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, ministri u Vladi Republike Srpske, kao i narodni poslanici.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH potvrdila je 13. februara da je Karan, kandidat SNSD-a, izabran za predsjednika Republike Srpske.

CIK je na hitnoj korespodentnoj sjednici donio odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojim je potvrđen izbor Karana, kandidata SNSD-a.

