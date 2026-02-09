logo
Bećirović na sastanku sa Ginkelom: Dodik reaktivirao antidejtonsku politiku

Autor Haris Krhalić
0

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom o aktuelnim političkim i ekonomskim pitanjima.

Džon Ginkel Denis Bećirović Izvor: Predsjedništvo BiH

Kako je saopšteno iz Predsjedništva BiH, u centru razgovora našao se projekat Južne gasne interkonekcije, koji se smatra jednim od ključnih energetskih poduhvata za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj projekat ima za cilj osigurati alternativne pravce snabdijevanja prirodnim gasom, čime bi se smanjila zavisnost od jednog izvora i ojačala ukupna energetska sigurnost države.

Bećirović je naglasio da Južna gasna interkonekcija predstavlja najznačajniji infrastrukturni projekat u oblasti energetike, ističući da je politička i institucionalna podrška Sjedinjenih Američkih Država od izuzetnog značaja za njegovu realizaciju.

Tokom sastanka bilo je govora i o pitanju državne imovine, pri čemu je Bećirović ukazao na potrebu njegovog rješavanja u skladu s važećim i konačnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Razgovaralo se i o aktuelnoj političkoj situaciji, a Bećirović je upozorio na ponovno jačanje, kako je naveo, antidejtonskih politika predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, ocijenivši da takvi potezi predstavljaju ozbiljnu prijetnju stabilnosti i miru u zemlji i širem regionu.

S druge strane, Džon Ginkel je ponovio jasnu podršku Sjedinjenih Američkih Država nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, naglašavajući opredijeljenost SAD-a za očuvanje njenog multietničkog karaktera. Također je istakao da SAD snažno podržavaju realizaciju strateških energetskih projekata koji doprinose dugoročnoj sigurnosti i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

