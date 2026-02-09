Bećirović na sastanku sa Ginkelom: Dodik reaktivirao antidejtonsku politiku

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom o aktuelnim političkim i ekonomskim pitanjima.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Kako je saopšteno iz Predsjedništva BiH, u centru razgovora našao se projekat Južne gasne interkonekcije, koji se smatra jednim od ključnih energetskih poduhvata za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj projekat ima za cilj osigurati alternativne pravce snabdijevanja prirodnim gasom, čime bi se smanjila zavisnost od jednog izvora i ojačala ukupna energetska sigurnost države.

Bećirović je naglasio da Južna gasna interkonekcija predstavlja najznačajniji infrastrukturni projekat u oblasti energetike, ističući da je politička i institucionalna podrška Sjedinjenih Američkih Država od izuzetnog značaja za njegovu realizaciju.

Tokom sastanka bilo je govora i o pitanju državne imovine, pri čemu je Bećirović ukazao na potrebu njegovog rješavanja u skladu s važećim i konačnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Chargé d’Affaires, a.i., John Ginkel met with BiH Presidency member Denis Becirovic today to discuss the Southern Interconnection gas pipeline and opportunities to strengthen bilateral economic ties.



The Southern Interconnection will give Bosnia and Herzegovina access to new…pic.twitter.com/qGgp2ogU8f — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ)February 9, 2026

Razgovaralo se i o aktuelnoj političkoj situaciji, a Bećirović je upozorio na ponovno jačanje, kako je naveo, antidejtonskih politika predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, ocijenivši da takvi potezi predstavljaju ozbiljnu prijetnju stabilnosti i miru u zemlji i širem regionu.

S druge strane, Džon Ginkel je ponovio jasnu podršku Sjedinjenih Američkih Država nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, naglašavajući opredijeljenost SAD-a za očuvanje njenog multietničkog karaktera. Također je istakao da SAD snažno podržavaju realizaciju strateških energetskih projekata koji doprinose dugoročnoj sigurnosti i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.