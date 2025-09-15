logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić: Ministri Vlade RS danas dostavljaju plan rada za prvih 100 dana 1

Minić: Ministri Vlade RS danas dostavljaju plan rada za prvih 100 dana

Autor Nikolina Damjanić
1

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Banjaluci da će ministri iz novog saziva danas dostaviti plan o radu u prvih 100 dana, s ciljem dodatne efikasnosti.

23.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ministri u novoizabranoj Vladi dostavljaju planove rada u prvih 100 dana što će danas biti okončano", rekao je Minić novinarima.

On je naveo da će danas biti završen i spisak službenih vozila Vlade Republike Srpske koja će biti obilježena.

"Nije riječ o populizmu, nego o transparentnosti. Želimo da građani imaju što više povjerenja u Vladu kako bi bile izbjegnute insinuacije", objasnio je Minić. 

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

POD BROJ JEDAN

Da li je ovaj legalno izabran?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ