Minić: Ministri Vlade RS danas dostavljaju plan rada za prvih 100 dana

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Banjaluci da će ministri iz novog saziva danas dostaviti plan o radu u prvih 100 dana, s ciljem dodatne efikasnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ministri u novoizabranoj Vladi dostavljaju planove rada u prvih 100 dana što će danas biti okončano", rekao je Minić novinarima.

On je naveo da će danas biti završen i spisak službenih vozila Vlade Republike Srpske koja će biti obilježena.

"Nije riječ o populizmu, nego o transparentnosti. Želimo da građani imaju što više povjerenja u Vladu kako bi bile izbjegnute insinuacije", objasnio je Minić.

