“Nadamo se da ćemo joj čuti glas”: Smijenjen potpredsjednik NSRS Mirsad Duratović, izabrana Nina Bukejlović

"Nadamo se da ćemo joj čuti glas": Smijenjen potpredsjednik NSRS Mirsad Duratović, izabrana Nina Bukejlović

Autor Brankica Spasenić
0

Potpredsjednik Narodne skupštine RS iz reda bošnjačkog naroda Mirsad Duratović (SDP BiH) smijenjen je na večerašnjoj posebnoj sjednici, na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a.

22.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Za novu potpredsjednicu NSRS iz reda bošnjačkog naroda izabrana je Nina Bukejlović (SNSD) iz Doboja.

Ona se na izborima 2016. godine izjašnjavala kao Srpkinja, a od početka 2022. godine i ovog saziva skupštine Srpske, kao poslanik SNSD-a nijednom se nije javila za riječ.

“Ako ništa, nadamo se da ćemo čuti njenu boju glasa, jer za tri godine nije progovorila ni riječ”, kazao je poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić.

Pridružila se i njegova kolegica iz kluba Zaga Grahovac koja je dodala da se Bukejlović, u 36 redovnih i posebnih sjednica u ovom mandatu, ni po jednoj tački nije javila za riječ iz čega se može zaključiti da samo formalno obnaša dužnost.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica je rekao da je SDP BiH, čiji je Duratović član, na sjednici prije nekoliko dana, aktivnosti institucija RS nazvao neustavnim i nezakonitim i usmjerenim na podrivanje BiH, a Vladu RS na čelu sa Savom Minićem nelegalnom.

“Iz ove stranke ne bi trebao biti potpredsjednik NSRS iz reda bošnjačkog naroda”, rekao je Mazalica.

Dodao je da nema ništa lično protiv Duratovića, da ga smatra korektnim čovjekom, ali da je odluka SDP BiH neprihvatljiva.

Duratović je poručio da mu je čast što se smjenjuje iz ovih razloga, jer se smjenjuje kadar SDP BiH koji štiti državu i državne institucije i istakao kako će uticati na rukovodstvo SDP-a da se “ne sveti” SNSD-u zbog ovoga na nekom od nižih nivoa vlasti.

(Mondo)

