Dodikovo obezbjeđenje oslobođeno optužbe za napad na banjalučkog emeritusa koji je prekinuo njegov govor

Autor Brankica Spasenić
1

Banjalučanin N.K., nekadašnji šef obezbjeđenja tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, i portir-čuvar Banjalučanin S.G., pravosnažno su oslobođeni optužbi za prekomjernu upotrebu sile prema emeritusu profesoru Miroslavu Grubačiću na svečanosti u novembru 2019

Dodikovo obezbjeđenje oslobođeno optužbe za napad na banjalučkog emeritusa Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Tog dana se, pred početak svečane akademije povodom 44 godine rada i postojanja banjalučkog Univerziteta, dogodio incident dok je Dodik davao izjavu. Penzionisani profesor Miroslav Grubačić je galamio i glasno govorio što je izazvalo reakciju obezbjeđenja koje ga je izbacilo.

Prema navodima iz optužnice, sporni događaj desio se 7. novembra 2019. godine u Banjoj Luci, a dvojica optuženih su se teretili da su prekoračili granice svojih ovlaštenja upotrebom prekomjerne i neopravdane fizičke sile.

“Bili su svjesni da za upotrebu bilo kakve sile nemaju ovlaštenja, te bez ikakvog povoda i razloga, prema oštećenom prof. dr, koji je ušao u hol sa željom da prisustvuje svečanosti, zajedno i po neposrednom pozivu srpskog člana Predsjedništva Milorada Dodika, oštećenog uhvatili ispod ruku, vukli, gurali i oborili na pod kako bi ga nasilno udaljili jer navodno nije imao pozivnicu. Bili su svjesni da fizičku silu upotrebljavaju prema njima poznatom dugogodišnjem profesoru i nosiocu povelje emeritussa, što su i htjeli, pa su svojim radnjama oštećenom nanijeli tjelesnu povredu u vidu oguljotine u regiji desne nadlaktice i oguljotinu domalog prsta desne šake, kao i duševne povrede”, navodilo se u optužnici.

Bili su optuženi da su kao odgovorna lica prekoračenjem granica svog ovlaštenja drugom nanijeli štetu i time počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

Optužnica je potvrđena 2022. godine, a pravosnažnu oslobađajuću presudu je ove godine donio Okružni sud Banjaluka.

(Mondo)

zole

I ovaj sud je pristrasan ,teško nama

