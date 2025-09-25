"Kao kada pijanac govori o štetnosti alkohola": Dodik reagovao na estonsku zabranu

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat, rekao je da je odluka Estonije da mu zabrani ulazak besmislena i da su samo Sarajevo na jedan dan učinili srećnim.

Izvor: Borislav Zdrinja

Kada Estonija govori o separatizmu i nekoga za to optužuje, Dodik je pojasnio da je to isto kao i kada pijanac govori o štetnosti alkohola.

"Nikada nisam bio u Estoniji, niti sam imao namjeru da tamo idem, tako da je odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena. Samo su Sarajevo, bar na jedan dan, učinili srećnim", napisao je Dodik na Iksu.