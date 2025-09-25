logo
"Kao kada pijanac govori o štetnosti alkohola": Dodik reagovao na estonsku zabranu

Autor Dušan Volaš
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat, rekao je da je odluka Estonije da mu zabrani ulazak besmislena i da su samo Sarajevo na jedan dan učinili srećnim.

Dodik reagovao na estonsku zabranu Izvor: Borislav Zdrinja

Kada Estonija govori o separatizmu i nekoga za to optužuje, Dodik je pojasnio da je to isto kao i kada pijanac govori o štetnosti alkohola.

"Nikada nisam bio u Estoniji, niti sam imao namjeru da tamo idem, tako da je odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena. Samo su Sarajevo, bar na jedan dan, učinili srećnim", napisao je Dodik na Iksu.

Milorad Dodik

