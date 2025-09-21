Dodik: Srpska će u Boljaniću graditi memorijalni centar

Milorad Dodik, kjem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, rekao je danas u Boljaniću kod Doboja da će na tom mjestu, gdje su četnici spasavali savezničke pilote, Srpska početi gradnju memorijalnog centra.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Ovo je važan dan, nije dan u kome treba da nekog impresioniramo, već želimo da odamo počast četničkom antifašističkom pokretu", rekao je Dodik u obraćanju.

Podsjetio je da su Srbi imali dva antifašistička pokreta, četnički i partizanski, a da je ustaški bio fašistički i nacistički, kao i Handžar divizija koja je bila usmjerena da nanese zlo srpskom narodu.

"Nikoga od njih danas nema ovdje. Oni koju su bili na strani fašizma dobili su devedesetih godina podršku Zapada i zato danas postoji to nerazumijevanje", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, srpski narod nije imao osvajačku vojsku, imao je odbrambenu, i pripadnici četničkog pokreta nisu ratovali širom Jugoslavije nego su branili svoje kuće.

"Ponosan sam na te ljude za koje postoji činjenica da na Ozren za četiri godine nije mogao da uđe nijedan ustaša ili Nijemac", naglasio je Dodik i dodao da je četički pokret bio odbrambeni pokret, ali da su komunisti to sklanjali da niko za to ne zna.

Podsjetio je da je nepravda da drugi narodi smatraju da je bila čast ubiti Srbina i da se zato ne odgovora, a Zapad gura da se živi sa njima.

"Mi smo dio eksperimenta koji treba da bude ugašen i da se srpskom narodu da sloboda.

On je napomenuo da se u američkim državama pričao loš narativ o Srbima, ali da je vrijeme da se nepravde iz devedesetih godina iz ideoloških razloga isprave.

"Gajimo nade u Trampa, djeluje nam da će nam Amerika da podari stabilnost i mir. Ne tražimo ništa, oslobodite nas ludačke košulje koja se zove BiH, dozvolite da živimo slobodno, hoćemo da imamo državu, jednu, za jedan narod", naglasio je Dodik.

Dodik je na početku podsjetio da se danas sahranjuje Čarli Kirk i pozvao da se minutom ćutanja oda počast koji je ubijen samo zato što je bio slobodan, zato što je o Srbima imao dostojno mišljenje.

U Boljaniću kod Doboja danas se obilježava 81 godina od operacije "Halijard" i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.

U akciji "Halijard" ukupno je spaseno 500 savezničkih pilota, a sa improvizovanog aerodroma u Boljaniću evakuisano 60 američkih avijatičara.

(Srna)