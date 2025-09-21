logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik: Srpska će u Boljaniću graditi memorijalni centar 1

Dodik: Srpska će u Boljaniću graditi memorijalni centar

Autor Dragana Božić
1

Milorad Dodik, kjem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, rekao je danas u Boljaniću kod Doboja da će na tom mjestu, gdje su četnici spasavali savezničke pilote, Srpska početi gradnju memorijalnog centra.

Dodik najavio izgradnju memorijalnog centra u Boljaniću Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Ovo je važan dan, nije dan u kome treba da nekog impresioniramo, već želimo da odamo počast četničkom antifašističkom pokretu", rekao je Dodik u obraćanju.

Podsjetio je da su Srbi imali dva antifašistička pokreta, četnički i partizanski, a da je ustaški bio fašistički i nacistički, kao i Handžar divizija koja je bila usmjerena da nanese zlo srpskom narodu.

"Nikoga od njih danas nema ovdje. Oni koju su bili na strani fašizma dobili su devedesetih godina podršku Zapada i zato danas postoji to nerazumijevanje", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, srpski narod nije imao osvajačku vojsku, imao je odbrambenu, i pripadnici četničkog pokreta nisu ratovali širom Jugoslavije nego su branili svoje kuće.

"Ponosan sam na te ljude za koje postoji činjenica da na Ozren za četiri godine nije mogao da uđe nijedan ustaša ili Nijemac", naglasio je Dodik i dodao da je četički pokret bio odbrambeni pokret, ali da su komunisti to sklanjali da niko za to ne zna.

Podsjetio je da je nepravda da drugi narodi smatraju da je bila čast ubiti Srbina i da se zato ne odgovora, a Zapad gura da se živi sa njima.

"Mi smo dio eksperimenta koji treba da bude ugašen i da se srpskom narodu da sloboda.

On je napomenuo da se u američkim državama pričao loš narativ o Srbima, ali da je vrijeme da se nepravde iz devedesetih godina iz ideoloških razloga isprave.

"Gajimo nade u Trampa, djeluje nam da će nam Amerika da podari stabilnost i mir. Ne tražimo ništa, oslobodite nas ludačke košulje koja se zove BiH, dozvolite da živimo slobodno, hoćemo da imamo državu, jednu, za jedan narod", naglasio je Dodik.

Dodik je na početku podsjetio da se danas sahranjuje Čarli Kirk i pozvao da se minutom ćutanja oda počast koji je ubijen samo zato što je bio slobodan, zato što je o Srbima imao dostojno mišljenje.

U Boljaniću kod Doboja danas se obilježava 81 godina od operacije "Halijard" i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.

U akciji "Halijard" ukupno je spaseno 500 savezničkih pilota, a sa improvizovanog aerodroma u Boljaniću evakuisano 60 američkih avijatičara.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Operacija Halijard Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Slomi se ti gradeci, gradis sebi privatne firme. Dok drzavne firme su na rubu stecaja. Sramota, al sta ti znas sta je to

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ