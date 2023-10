Kod Doboja obilježeno spasavanje u misiji "Halijard": Dodik pitao gdje je ambasador SAD

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da spasavanje savezničkih pilota u operaciji "Halijard - vazdušni most" na prostoru Srpske i Srbije jedinstveno govori o karakteru srpskog naroda gdje god se on nalazi.

Izvor: US Air Force

Dodik je danas novinarima u Boljaniću kod Doboja rekao da vlade Republike Srpske i Srbije zajedno obilježavaju ovaj događaj posvećen spasavanju savezničkih pilota u Boljaniću u Republici Srpskoj i Pranjanima u Srbiji.

On je rekao da današnje obilježavanje predstavlja jedinstveno nastojanje da se sačuva sjećanje na događaje koji su potiskivani sve vrijeme u bivšoj Jugoslaviji kada je o ovome gotovo bilo zabranjeno da se govori i ostalo je samo u sjećanju preživjelih ljudi toga vremena.

"Priznajem da i sam nisam dugo znao za ovaj događaj i drago mi je što na neki način rehabilitujemo ili obnavljamo sjećanje na sve to", istakao je Dodik.

On je rekao da ovom događaju danas prisustvuju predstavnici Fondacije "Halijard" u SAD koji u Americi pokušavaju da ožive sjećanje na ovaj događaj.

"Vidljivo je da ovdje nema predstavnika ambasada SAD u BiH i Velike Britanije čiji su piloti ovdje spasavani", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da razumije da Republika Srpska nema nikakve odnose sa njima, ali je ovo događaj na kojem su oni iz kurtoazije trebali da prisustvuju, ne zbog Milorada Dodika, jer ovo nije ništa posvećeno njemu, već zato što se ovdje radi o spasavanju ljudi iz SAD i Velike Britanije.

"To apsolutno govori o niskosti američkog ambasadora Majkla Marfija i njegove politike koju zastupa. To je neka Amerika koju mi ne poznajemo i koja nama uopšte nije naklonjena, to je Amerika koja je protiv Srba na Kosovu i u Republici Srpskoj", naglašava Dodik.

Dodik kaže da će takva Amerika izgubiti zato što ne može da pobijedi cinizam koji ona ima, ističući da sam Marfi ovdje nije došao jer ne zna kako bi se poslije vratio u Sarajevo, bojeći se kako će reagovati taj grad na prezentaciju filma o "Halijardu".

On je rekao da je muslimanski i hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu većinom bio na strani fašizma, ističući da je Marfi danas na njihovoj strani, a ne na strani sjećanja na ovaj događaj.

"Oni samo nešto govore kada je protiv Srba i srpskog naroda. Zamislite - Marfi kaže u nekom intervjuu od prije nekoliko sedmica `Mene voli srpski narod`. Zašto nije došao ovdje da vidi koliko ga vole", upitao je Dodik.

Dodik je rekao da je od velikog značaja obilježavanje ovog istorijskog događaja koji će iduće godine, na 80 godina od dešavanja, dostojanstveno biti obilježen.

"Drago mi je da održavamo ovo sjećanje i posebno koliko je ljudi došlo ovdje. To znači da se istina ne može sakriti, potisnuti i nestati. Istina kada se vrati, vraća se veoma napadno, masovno i to se moglo vidjeti kroz prisustvo velikog broja ljudi ovdje", zaključio je Dodik.

U selu Boljanić kod Doboja danas je obilježeno 79 godina od akcije "Halijard - vazdušni most" koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini, pod komandom generala Dragoljuba Mihailovića. U akciji je spaseno više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara.

"Halijard" je bila najveća operacija spasavanja savezničkih vojnika izvan linija fronta 1944. i 1945. godine.