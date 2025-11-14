Karan: Čast i ponos mi je da vodim Republiku Srpsku

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras u Srebrenici da je glas za njega na izborima glas za Milorada Dodika i njegove politike.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Karan je istakao u razgovoru sa građanima da na predstojećim prijevremenim izborima treba da izaberu predsjednika, odlučuju o svojoj sudbini i ne dozvole da to umjesto njih radi Kristijan Šmit.

"Kažu da ću preuzeti veliku odgovornost i teret ako budem izabran za predsjednika, a ja kažem da će mi biti čast i ponos da budem na čelu Republike za koju je živote dalo skoro 30.000 srpskih boraca i civila kako bi Srbi prvi put u novijoj istoriji imali svoju državu sa lijeve strane Drine koja je jedina garancija da mogu slobodno živjeti na ovom prostoru", rekao je Karan.

On je naveo da su Srbi bili stradalni narod koji je pobjeđivao i onda drugima davao slobodu da naprave države.

"Srpskom narodu se ne dozvoljava da ima državu. Svi oni koji su u posljednjih 30 godina pokušali da se bore i brane Republiku Srpsku su kažnjeni i smijenjeni, pa tako i Milorad Dodik. Ako se ne izborite da imate svog predsjednika kojeg ne može smijeniti Šmit, onda od Srpske neće biti ništa", naveo je Karan.

On je istakao da će Srbi u BiH biti nacionalna manjina ako narod ne bude ispravno izabrao.

"Ako ne bude Srpske, neće biti udžbenika i svega ostalog što nas čini Srbima. Ko sumnja u to neka samo pređe entitetsku liniju i vidjeće kako je to", poručio je Karan.

On je pozvao građane da izađu na izbore i da glasaju za politiku Milorada Dodika i protiv Kristijana Šmita.

Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković rekao je da ko ne glasa za Karana glasa za Sarajevo i pobjedu Kristijana Šmita.

"To ne smijemo dozvoliti jer bi to dovelo do nestanka srpskog naroda sa lijeve strane Drine", istakao je Višković.

(Srna)