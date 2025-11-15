Đokanović: Radiću na jačanju porodice, voditi racionalnu politiku

Kandidat Saveza za novu politiku iz Trebinja za predsjednika RS Dragan Đokanović rekao je da će, ako dobije podršku, raditi na jačanju porodice, voditi racionalnu politiku usmjerenu prema građanima, a da će oslonac njegovog djelovanja biti demobilisani borci.

Izvor: Facebook/Dragan Đokanović

"Ako postanem predsjednik Republike Srpske pokušaću da realizujem sva sporna pitanja koja tište boračku populaciju", rekao je Đokanović.

Đokanović je naveo da će u fokusu njegovog djelovanja biti i pronatalitetna politika, kao i da ima jasne planove kako da se unaprijedi zdravstvena zaštita.

Među zadacima mu je i implementacija Dejtonskog sporazuma, bolji odnosi među entitetima u interesu svih građana.

Kada je riječ o Hercegovini, Đokanović je istakao da su prioritet razvoj slabije razvijenih opština Ljubinja, Berkovića i Istočnog Mostara, kao i putna infrastruktura.

(Srna)