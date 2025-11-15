logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đokanović: Radiću na jačanju porodice, voditi racionalnu politiku

Đokanović: Radiću na jačanju porodice, voditi racionalnu politiku

Autor Dragana Božić
0

Kandidat Saveza za novu politiku iz Trebinja za predsjednika RS Dragan Đokanović rekao je da će, ako dobije podršku, raditi na jačanju porodice, voditi racionalnu politiku usmjerenu prema građanima, a da će oslonac njegovog djelovanja biti demobilisani borci.

Dragan Đokanović Izvor: Facebook/Dragan Đokanović

"Ako postanem predsjednik Republike Srpske pokušaću da realizujem sva sporna pitanja koja tište boračku populaciju", rekao je Đokanović.

Đokanović je naveo da će u fokusu njegovog djelovanja biti i pronatalitetna politika, kao i da ima jasne planove kako da se unaprijedi zdravstvena zaštita.

Među zadacima mu je i implementacija Dejtonskog sporazuma, bolji odnosi među entitetima u interesu svih građana.

Kada je riječ o Hercegovini, Đokanović je istakao da su prioritet razvoj slabije razvijenih opština Ljubinja, Berkovića i Istočnog Mostara, kao i putna infrastruktura. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragan Đokanović prijevremeni izbori izbori 2025. Savez za novu politiku

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ