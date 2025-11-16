logo
Blanuša: Sredstva od koncesija usmjeriti u fond za zdravstvo i penzije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša istakao je večeras na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu da će se zalagati za zaštitu nacionalnih interesa, ako mu građani daju povjernje 23. novembra.

b.JPG Izvor: SDS

Blanuša je naveo da će takođe zalagati i za beskompromisnu borbu protiv korupcije i kriminala, kao i za veću transparentnost u trošenju javnih sredstava.

On smatra da je neophodno sistemski jačati mehanizme kontrole, te ukazao na potrebu revizije stanja u javnim preduzećima i javnom sektoru.

"Zauzeću se za to da sve što se tiče javnih nabavki i tendera bude transparentno", naveo je Blanuša.

On je naglasio i da prirodni resursi, poput šuma i voda, moraju služiti građanima, te najavio inicijativu za formiranje posebnog fonda u koji bi bio usmjeren dio sredstava od koncesija za podršku zdravstvenom sistemu i penzijama.

Član Glavnog odbora SDS-a Marinko Božović rekao je da će iz ovog grada otići samo konstruktivne poruke.

Tagovi

Branko Blanuša prijevremeni izbori izbori 2025.

