logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Povratak ponosa Srpskoj": Blanuša obećava ozdravljenje društva (FOTO)

"Povratak ponosa Srpskoj": Blanuša obećava ozdravljenje društva (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Večeras su u Banjaluci održana dva skupa podrške Branku Blanuši, kandidatu za predsjednika Republike Srpske.

Blanuša i Stanivuković na tribini u Banjaluci Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Sigurne Srpske, Draško Stanivuković, naglasio je da se „promjene neće desiti same od sebe – mi ih moramo pokrenuti“, pozivajući građane da 23. novembra izađu na izbore i podrže Branka Blanušu.

„U Zalužanima smo večeras još jednom osjetili koliko je ljudima stalo da napokon dobiju ozbiljnu, odgovornu i poštenu vlast. Narod traži sigurnost, stabilnost i institucije koje služe građanima, a ne pojedincima“, poručio je Stanivuković.

Dodao je da je izborni dan više od običnog glasanja, to je, kako kaže, trenutak u kojem se odlučuje kakvu Republiku Srpsku ostavljamo budućim generacijama.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

"Podržimo promjene, podržimo odgovornost, podržimo prof. dr Branka Blanušu – da Srpska ponovo bude ponosna“, zaključio je.

Kandidat za predsjednika, Branko Blanuša, poručio je da obilazi cijelu Srpsku jer je, kako ističe, neophodno vratiti dostojanstvo svim građanima.

„Građani moraju biti jednaki i pred zakonom i pred institucijama. Važno je da zaštitimo naše nacionalne interese i da se konačno ozbiljno uhvatimo u koštac sa korupcijom i kriminalom, koji su, nažalost, duboko prisutni u našem društvu. Srpskoj je potrebno ozdravljenje“, naglasio je Blanuša.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Branko Blanuša Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska SDS prijevremeni izbori izbori 2025.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ