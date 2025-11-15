"Povratak ponosa Srpskoj": Blanuša obećava ozdravljenje društva (FOTO)

Večeras su u Banjaluci održana dva skupa podrške Branku Blanuši, kandidatu za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Sigurne Srpske, Draško Stanivuković, naglasio je da se „promjene neće desiti same od sebe – mi ih moramo pokrenuti“, pozivajući građane da 23. novembra izađu na izbore i podrže Branka Blanušu.

„U Zalužanima smo večeras još jednom osjetili koliko je ljudima stalo da napokon dobiju ozbiljnu, odgovornu i poštenu vlast. Narod traži sigurnost, stabilnost i institucije koje služe građanima, a ne pojedincima“, poručio je Stanivuković.

Dodao je da je izborni dan više od običnog glasanja, to je, kako kaže, trenutak u kojem se odlučuje kakvu Republiku Srpsku ostavljamo budućim generacijama.

"Podržimo promjene, podržimo odgovornost, podržimo prof. dr Branka Blanušu – da Srpska ponovo bude ponosna“, zaključio je.

Kandidat za predsjednika, Branko Blanuša, poručio je da obilazi cijelu Srpsku jer je, kako ističe, neophodno vratiti dostojanstvo svim građanima.

„Građani moraju biti jednaki i pred zakonom i pred institucijama. Važno je da zaštitimo naše nacionalne interese i da se konačno ozbiljno uhvatimo u koštac sa korupcijom i kriminalom, koji su, nažalost, duboko prisutni u našem društvu. Srpskoj je potrebno ozdravljenje“, naglasio je Blanuša.

