Završna tribina SNSD-a u Banjaluci: Dodik poručio da će Karan dovršiti njegov mandat

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je večeras u Banjaluci da će kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan završiti njegov mandat, te da on uvijek zna šta da uradi u interesu Srpske i zato mu treba vjerovati.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je rekao da je izabrao Karana jer će obavljati poziciju u saradnji sa svima, te da se neće umisliti.

"On je dio nas, mene, moje političke sudbine, mog političkog usuda i mojih političkih odluka. Hvala mu. U Banjaluci moramo da počnemo da pobjeđujemo i da se ona vrati pobjedničkim politikama. Očekujem da u tom pogledu Banjaluka glasa za Karana. Oni koji daju glas drugima dali su ga za Sarajevo i Šmita", rekao je Dodik na završnoj tribini SNSD-a u Sportskoj dvorani "Borik".

Dodik je naglasio da svi imaju pravo na svoje mišljenje, ali da na izborima svi moraju da brinu o Srpskoj.

"BiH je jedno moranje koje ne daje sigurnost. Ta BiH poslije ovoga svega ne može naći unutrašnju hemiju i vječito će biti moranje na štetu svih. Sloboda je jedino srpska nacionalna država. Politika je težak put i samo narod koji ima svoje politike može da računa na svoju sigurnost. Nema uspješne države bez jakih lidera i uvijek je u problemu ako nije tako", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da neki strani i drugi faktori očekuju da on odustane, ali da su pogriješili.

"Ostajem ovdje da se borim za ciljeve Srpske. A Sinišina pobjeda biće moja pobjeda. Nastavićemo dalje u smislu razvoja Srpske, jer će ova borba za Republiku biti duga i teška. Uspjeh ćemo mjeriti na kraju", rekao je Dodik.

On je zahvalio koalicionim partnerima za podršku politikama SNSD-a.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je večerašnji završni predizborni skup ove stranke u Banjaluci pokazao snagu Republike Srpske, snagu jedinstva i slobode.

"Sloboda je skupa riječ, za nju se gine, a okvir te slobode za Srpsku postavio je naš predsjednik Milorad Dodik i ovo je trnutak u kome to moramo braniti", rekao je Karan na predizbornom mitingu.

Karan je rekao da će poštovati taj put slobode i neće dozvoliti da iko drugi odlučuje umjesto naroda i njegovih legitimno izabranih predstavnika.

"To što smo se okupili u ovolikom broju pokazuje snagu trenutka u kojem se nalazimo, a ti je da ne damo Republiku Srpsku i slobodu", poručio je Karan.

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da Republika Srpska 23. novembra bira Sinišu Karana za predsjednika jer će on na najbolji način zastupati interese Srpske i srpskog naroda.

"Naša politika je mirna, stabilna i razvijena Srpska. Karan je sposoban da to uradi i da obavlja funkciju predsjednika, kao i da odbrani volju naroda u skladu sa politikama SNSD-a i Milorada Dodika. Dakle, slijedi pobjeda. Dolaze godine koje će biti bolje i ljepše za Srpsku i sve koji žive u njoj. Živio Dodik, Karan, Banjaluka, Republika Srpska i naša Srbija", poručila je Cvijanovićeva.