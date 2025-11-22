AMS RS upozorava: Otežan saobraćaj na auto-putu 9. januar

Snijeg otežava odvijanje saobraćaja na auto-putu "9. januar" Banjaluka-Doboj, a na putu Doboj-Stanari u Ostružnji zaglavljeno je teretno vozilo zbog čega se vozi jednom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Izvor: MONDO

Kao što se može vidjeti na fotografijama koje su nam poslali čitaoci, cesta na autoputu još uvijek nije očišćena, što dodatno otežava kretanje i povećava opasnost od saobraćajnih nezgoda.

Preko prevoja Koprivnica na putu Bugojno-Kupres saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog oborenog stabla, a obustava saobraćaja je i na dionici Sarajevo-Trnovo

u mjestu Oglavak zbog zaglavljenog vangabaritnog teretnjaka.

Izvor: MONDO

Otežano se vozi i na putevima Banjaluka-Manjača-Čađavica, Mrkonjić Grad-Mliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Kotor Varoš-Kneževo, preko Borja na putu Teslić-Kotor, Šipovo-Novo Selo, preko Rostova na putu Bugojno-Novi Travnik, preko Makljena na putu Prozor-Gornji Vakuf, preko Rogoja od Sarajeva prema Foči i preko Romanije od Sarajeva prema Rogatici.

Obustava za teretni saobraćaj je preko Romanije, Rogoja, kroz Ripački klanac, preko Laništa, Oštrelja, Karaule.

U tunelu Karaula na putu Žepče-Maglaj otežano se vozi zbog dva zaglavljena teretna motorna vozila.

AMS-a, zbog snježnih padavina, apeluje da vozači kamiona sa prikolicom i šleperi koriste zimsku opremu preko prevoja Komar /Donji Vakuf-Travnik/.