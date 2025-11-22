logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

AMS RS upozorava: Otežan saobraćaj na auto-putu 9. januar

AMS RS upozorava: Otežan saobraćaj na auto-putu 9. januar

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Snijeg otežava odvijanje saobraćaja na auto-putu "9. januar" Banjaluka-Doboj, a na putu Doboj-Stanari u Ostružnji zaglavljeno je teretno vozilo zbog čega se vozi jednom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

2ca88d73-84f6-4300-bf40-72c28a50c304.jpeg Izvor: MONDO

Kao što se može vidjeti na fotografijama koje su nam poslali čitaoci, cesta na autoputu još uvijek nije očišćena, što dodatno otežava kretanje i povećava opasnost od saobraćajnih nezgoda.

Preko prevoja Koprivnica na putu Bugojno-Kupres saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog oborenog stabla, a obustava saobraćaja je i na dionici Sarajevo-Trnovo
u mjestu Oglavak zbog zaglavljenog vangabaritnog teretnjaka.

Izvor: MONDO

Otežano se vozi i na putevima Banjaluka-Manjača-Čađavica, Mrkonjić Grad-Mliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Kotor Varoš-Kneževo, preko Borja na putu Teslić-Kotor, Šipovo-Novo Selo, preko Rostova na putu Bugojno-Novi Travnik, preko Makljena na putu Prozor-Gornji Vakuf, preko Rogoja od Sarajeva prema Foči i preko Romanije od Sarajeva prema Rogatici.

Obustava za teretni saobraćaj je preko Romanije, Rogoja, kroz Ripački klanac, preko Laništa, Oštrelja, Karaule.

U tunelu Karaula na putu Žepče-Maglaj otežano se vozi zbog dva zaglavljena teretna motorna vozila.

AMS-a, zbog snježnih padavina, apeluje da vozači kamiona sa prikolicom i šleperi koriste zimsku opremu preko prevoja Komar /Donji Vakuf-Travnik/.

Možda će vas zanimati

Tagovi

autoput 9. januar snijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ