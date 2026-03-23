Dizajneri enterijera se kunu u ovaj trik: Police će vam izgledati kao iz časopisa

Trik dizajnera enterijera uz koji police u domu izgledaju urednije i elegantnije. Pravilo trećina, balans dekoracije i malo praznog prostora mogu potpuno promijeniti izgled prostorije.
- Pravilo trećina pomaže da police izgledaju urednije i skladnije.
- Kombinacija knjiga, dekoracije i manjih detalja stvara vizuelni balans.
- Prazan prostor i zelene biljke daju policama elegantan i prozračan izgled.
Dolazak proljeća često nas inspiriše da osvježimo svoj dom. I dok mnogi pomisle na velike promjene poput kupovine novog namještaja ili renoviranja, ponekad su male promjene one koje prave najveću razliku. Jedna od najjednostavnijih stvari koju možeš uraditi jeste drugačije stilizovati police – detalj koji može potpuno promijeniti atmosferu prostorije.
Pravilo trećina za savršen izgled
Ako police u tvom domu djeluju pretrpano ili haotično, postoji jednostavan trik koji koriste dizajneri enterijera da postignu skladan i estetski privlačan izgled. Tajna je u pravilu trećina – principu koji se često koristi u fotografiji, ali savršeno funkcioniše i u uređenju prostora.
Umjesto da policu popuniš predmetima iste veličine ili da sve rasporediš ravnomjerno, podijeli je na tri vizuelna segmenta.
Jedan dio može sadržati knjige složene horizontalno ili vertikalno.
Drugi dio rezerviši za dekorativni predmet poput vaze, svijeće ili male skulpture.
Treći segment može biti kombinacija manjih detalja – okvir sa fotografijom, biljka ili dekorativna kutija.
Ovakav raspored stvara osjećaj ravnoteže i dinamike, jer prostor između predmeta omogućava oku da „odmori“, a cijela kompozicija izgleda promišljeno i elegantno. Posebno je efektno kombinovati predmete različitih visina i tekstura – staklo, keramiku, knjige i prirodne materijale.
dnevna soba u skandinavskom stilu
Polica sa knjigama u dnevnoj sobi
Dnevna soba
Dnevna soba
Prazan prostor je važan
Još jedan trik koji dizajneri često koriste jeste da se ne popuni svaka polica do kraja. Prazan prostor jednako je važan kao i dekoracija, jer daje policama lagan i prozračan izgled. Upravo taj balans između punog i praznog prostora čini da enterijer izgleda sofisticirano, a ne prenatrpano, piše Ultra.
Dodaj prirodne detalje
Za dodatni vizuelni efekat, uključi malu biljku ili grančicu. Zeleni detalji uvijek unose svježinu u prostor i razbijaju monotoniju među knjigama i dekorativnim predmetima.
Pravilo ličnog stila
Najvažnije pravilo je da police odražavaju tvoj stil. Kombinuj predmete koji ti nešto znače: knjige koje voliš, uspomene sa putovanja ili male umjetničke detalje. Upravo takve sitnice stvaraju toplinu doma i čine da prostor izgleda autentično.
@n.lowryReplying to @Andy King What’s the triangle method and how to use it to to style your shelves better. Let me know if you want a Part 3 or what bookshelf styling problems you’re having and I’ll help fix them in the next video!#shelfstyling#bookshelfstyling#apartmentdecor#interiordesign#homedecor#homestyling♬ original sound - Nick Lowry
(Lepa i srećna/Mondo)