10 serija koje su od Netfliksa napravile to što je danas: Kulti naslovi koji su promijenili filmsku istoriju

Netfliks sigurno ne bi bio ovoliko popularan da nije bilo naslova koji su potpuno promijenili televizijsku scenu

Izvor: printscreen/youtube/netflix, printscreen/youtube/ Netflix Nederland & België, printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Kada je Netfliks prešao sa emitovanja licenciranog sadržaja na stvaranje sopstvenih serija, zauvijek je promijenio televizijsku scenu u eri striminga. Njihovi originalni naslovi nisu imali ulogu da samo popune katalog, već su mnoge od njih postale model uspjeha i nova mera kvaliteta. Iako nisu svi projekti ispunili očekivanja, mnogi od njih učvrstili su Netfliks kao vodeću platformu, oblikujući savremenu pop kulturu i postavljajući nove standarde u industriji zabave, a ovih 10 naslova je, po mišljenju mnogih, najviše doprinelo:

10. The Crown (2016-2023)

Žanr: Istorijska drama

Ocjena: IMDb: 8.6/10, Rotten Tomatoes 81 %

Trejler:

"Kruna" četvrta sezona Izvor: YouTube/Netflix

Radnja: Prati život kraljice Elizabete II od njenog uspona na presto 1947. kroz promene u britanskoj politici i porodičnim intrigama do početka 21. vijeka.

Zašto je serija posebna?

Serija "The Crown" ("Kruna") bila je jedan od prvih dokaza da Netfliks može da parira HBO-u po kvalitetu i ambiciji. Emotivno snažna i politički oštra, osvojila je publiku širom svijeta i dominirala sezonama nagrada, potvrdivši status Netfliksa kao ozbiljnog igrača u svijetu prestižnih televizijskih ostvarenja.

9. House Of Cards (2013-2018)

Žanr: Politička drama, triler

Ocena: IMDb: 8.6, Rotten Tomatoes 83%

Trejler:

House Of Cards - Chapter 39 Izvor: YouTube

Radnja: Manipulativni kongresmen Frenk Andervud njegova supruga Kler vremenom su uspjeli da savladaju složenu i beskrupuloznu političku igru da dostignu i zadrže vrh američke vlasti.

Zašto je serija posebna?

Elegantna, mračna i krajnje zarazna, "House of Cards" bila je prvo veliko autorsko iskušenje za Netfliks – i pokazala se kao pun pogodak.

Serija je otvorila vrata političkim dramama bez kompromisa, a lik Kler Andervud (Robin Rajt) postao je jednako upečatljiv kao i sam Frenk. Iako je posljednju sezonu pratila kontroverza, nema sumnje da je ovo ostvarenje postavilo temelje za Netfliks kao platformu spremnu na rizik i ozbiljne priče.

8. Big Mouth (2014-2025)

Žanr: Animirana komedija

Ocjena: Rotten Tomatoes 100 %

Trejler:

Big Mouth Izvor: YouTube

Radnja: Grupa tinejdžera prolazi kroz haotične i urnebesne emocionalne turbulencije puberteta uz pomoć antropomorfnih "Hormonskih prijatelja" i introspektivnog, često neobičnog humora.

Zašto je serija posebna?

Retko koja animirana serija uspijeva da bude toliko iskrena i emotivno otvorena kao "Big Mouth". Iako je opisana kao "bučna, sirova i često apsurdna", u njenom središtu nalazi se duboko prepoznatljiva priča o haosu odrastanja.

Kao jedna od najboljih originalnih Netfliksovih serija, otvorila je vrata animaciji za odrasle na striming platformama. Štaviše, dokazala je da Netfliks može da probije svoje naslove koji pariraju animiranim serijama poput "The Simpsons" i "Family Guy".

7. The Queen’s Gambit (2020)

Žanr: Biografska drama

Ocjena: IMDb: 8.6, Rotten Tomatoes 96 %

Trejler:

The Queen's Gambit Limited Series Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Radnja: Uspon mlade genijalne šahistice Bet Harmon iz sirotišta do vrha šahovskog svijeta tokom 60‑ih godina, dok se nosi sa ličnim demonima i zavisnošću.

Zašto je serija posebna?

"The Queen’s Gambit" je pokazala da kratka forma na Netfliksu može biti jednako moćna kao i višesezonske serije. Osvojila je vrhove gledanosti, probudila globalno interesovanje za šah i donijela Netfliksu prvu veliku Emi nagradu za mini-seriju. Nije bila samo hit – postala je pravi kulturni fenomen.

6. Ozark (2017-2022)

Žanr: Krimi drama, triler

Ocjena: IMDb: 8.4, Rotten Tomatoes 85 %

Trejler:

"Ozark" treća sezona Izvor: YouTube/Netflix

Radnja: Finansijski savetnik Marti Bird seli porodicu u Ozark, Misuri, kako bi mogao da pere novac za meksički kartel, balansirajući opasnosti kriminalnog podzemlja sa ličnim i porodičnim konfliktima.

Zašto je serija posebna?

"Ozark" je jedna od retkih serija koja je sa svakom sezonom dobijala sve više pohvala kritike, učvrstivši svoj status jednog od najboljih Netfliks originala. Vješto je spajala intenzivnu dramu likova sa napetim kriminalističkim zapletima, dokazujući da Netfliks može da parira velikim mrežama u vrhunskoj produkciji ovog žanra.

5. Wednesday (2022-Present)

Žanr: Misterija, mračna komedija, fantazija

Ocjena: Rotten Tomatoes 73 %

Trejler:

Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Radnja: Sreda Adams pohađa Nevermore akademiju i koristi svoje psihičke moći kako bi istražila misteriozna ubistva u gradu koja su povezana sa njenom porodicom.

Zašto je serija posebna?

Zahvaljujući upečatljivoj izvedbi Džene Ortege i prepoznatljivoj viziji Tima Bartona, "Wednesday" je postala prava senzacija. Ne samo da je oborila rekorde gledanosti, već je osvojila i društvene mreže, pretvorivši se u globalni fenomen. Serija je dokazala da Netfliks uspješno oživljava kultne priče i lansira nove zvijezde u svetsku slavu.

4. BoJack Horseman (2014-2020)

Žanr: Animirana dramedija, satira, psihološka drama

Ocjena: IMDb: 8.8, Rotten Tomatoes 90%

Trejler:

animirana serija BoJack Horseman Netflix Izvor: Youtube / Netflix

Radnja: Duboko introspektivna priča o bivšoj TV zvezdi – konju BoDžeku, koji traži smisao i iskupljenje dok se bori sa depresijom, zavisnostima i karijernim padovima.

Zašto je serija posebna?

Ovo ostvarenje istaklo se po svojoj spremnosti da istraži mentalno zdravlje i egzistencijalni strah sa nepokolebljivom iskrenošću. Epizode poput "Riba na suvom" i "Pogled sa pola puta" pokazale su njegovu stilsku smelost i emocionalnu dubinu, dokazujući da animacija može biti podjednako moćna kao i igrana drama.

3. Squid Game (2021-2025)

Žanr: triler, društvena satira

Ocjena: IMDb: 8.5, Rotten Tomatoes od 95% do 78%

Trejler:

Squid Game 1. sezona Izvor: Netflix

Radnja: Siromašni učesnici prihvataju smrtonosne dječije igre kako bi se domogli ogromnog novčanog nagradnog fonda; sezona 3 je ujedno i kraj puta glavnog lika Đi‑huna.

Zašto je serija posebna?

Malo je originalnih Netfliksovih serija doživjelo ovakvu kulturnu dominaciju kao što je to uradio "Squid Game", dokazavši da odlično pripovedanje prevazilazi jezik. Oborila je rekorde, redefinisala globalni TV uspeh i signalizirala novu eru u kojoj bi međunarodni sadržaj mogao da dominira u SAD i šire. Nijedna Netfliksova serija nikada nije imala veći globalni uticaj, a malo njih će ikada imati.

2. Stranger Things (2015-Sadašnjost)

Žanr: Naučna fantastika, misterija, horor, drama

Ocjena: IMDb: 9.0, Rotten Tomatoes od 92-97%

Trejler:

Stranger things 5 Izvor: Netflix

Radnja: Kada Vil Bajers misteriozno nestane, grupa djece otkriva paralelni jezivi svijet, vladine eksperimente i vanzemaljsku djevojčicu Eleven sa natprirodnim moćima, dok se bore protiv mračnih sila u malom američkom gradiću tokom osamdesetih.

Zašto je serija posebna?

U moru originalnog Netfliksovog materijala, serija "Stranger Things" definitivno je bila i ostala jedna od najprepoznatljivijih. Povećala je Netfliksovu bazu pretplatnika, prodaju robe i donijela odličnu reputaciju. Malo je serija koje su uspjele da privuku toliko demografskih grupa odjednom, a da pritom dosljedno pružaju kinematografsko pripovedanje tokom više sezona.

Vidi opis 10 serija koje su od Netfliksa napravile to što je danas: Kulti naslovi koji su promijenili filmsku istoriju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 15 15 / 15 AD

1. Orange Is The New Black (2013-2019)

Žanr: Drama, crna komedija

Ocjena: IMDb: 8.1, Rotten Tomatoes od 90%

Trejler:

Orange is The New Black Izvor: YouTube

Radnja: Pajper Čepmen, privilegovana Nujorčanka, završila je u ženskom saveznom zatvoru zbog stare krijumčarske afere iz prošlosti, što vodi do surovog, kompleksnog i često zabavnog zatvorskog života i napetih odnosa među zatvorenicama.

Zašto je serija posebna?

Revolucionarnost serije leži u raznovrsnoj glumačkoj postavi i snažnim, životnim pričama svakog lika. Likovi poput Suzan (Uzo Aduba), Sofije (Laverne Koks) i Tejsti (Danijel Bruks) donose humor, emocije i društvenu kritiku.

Serija vješto kombinuje komediju i dramu, a istovremeno se bavi temama kao što su rasizam, rod, klasne razlike i propusti zatvorskog sistema.