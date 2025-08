Glumica se oprostila od uloge koja je proslavila i rasplakala mnoge

Originalna serija "Seks i grad" emitovala se na HBO-u od 1998. do 2004, kroz šest sezona i 94 epizode. Osvojila je 7 Emi nagrada, 8 Zlatnih globusa i milione obožavalaca širom svijeta, a sada joj je, čini se, došao kraj.

Izvor: Profimedia

Nakon tri sezone HBO serija "And Just Like That", nastavak kultnog hita "Seks i grad", službeno je otkazana. Vijest je potvrdila glavna glumica i producentkinja Sara Džesika Parker, koja se dirljivom porukom oprostila od lika koji je obilježio njenu karijeru – Keri Bredšo.

Parker je na Instagramu objavila emotivno pismo u kojem zahvaljuje svima koji su s njom stvarali seriju, ali i gledaocima koji su tokom decenija voljeli i navijali za Keri, iako su je ponekad i osuđivali.

"Zauvijek sam zahvalna"

"Keri Bredšo je dominirala mojim profesionalnim životom 27 godina. Mislim da sam je najviše od svih voljela. Znam da su je i drugi voljeli. Bili frustrirani njom, navijali za nju. Ta simfonija emocija bila je najvažniji saputnik. Zauvijek sam zahvalna“, napisala je Parker, potvrdivši da je ovo poglavlje završeno.

Džesika je dodala kako su ona i kreator serije Majkl Patrik King zajednički odlučili da "And Just Like That" neće imati novu sezonu. Serija je, istakla je, bila radost, avantura i najljepša vrsta teškog rada u saradnji sa nevjerovatnom ekipom i više od 380 članova produkcije.

"Predala se šeširima, knjigama, cipelama, prijateljicama i obećanju novog dana u svom voljenom gradu i ljudima koje je najviše cijenila. Nosila je sram, ponos, čast, optimizam i bukvalno bezbroj haljina i suknji. Držala se za ruke, nade i najbolje od ljudi", dodala je glumica o svom liku.

Šta se dogodilo u nastavku?

"And Just Like That" je ponovo okupila Keri, Mirandu i Šarlot u savremenom Njujorku, ali bez Samante (Kim Ketral), koja se pojavila tek u kratkoj sceni na kraju druge sezone. Serija je pokušala da balansira nostalgiju i savremene društvene teme, ali reakcije publike i kritike bile su podijeljene. Neki su hvalili osvježen pristup i nove likove (Sima, LTW), dok su drugi kritikovali dijaloge, forsiran ton i narativnu dezorijentisanost.

And Just Like That | Trailer | Sky Comedy Izvor: YouTube

Ipak, gledanost je bila solidna, a kraj treće sezone ostavio je mogućnost za nastavak koji se ipak neće dogoditi.

Serija oblikovala generacije

Originalna serija "Seks i grad" emitovala se na HBO-u od 1998. do 2004, kroz šest sezona i 94 epizode. Osvojila je 7 Emi nagrada, 8 Zlatnih globusa i milione obožavalaca širom svijeta. Uslijedila su i dva filma (2008. i 2010), a zatim i nastavak u obliku "And Just Like That", koji je počeo 2021.

Vidi opis Glumica se oprostila od uloge koja je proslavila i rasplakala mnoge SATC Funny Moments Seks i grad, Keri Bredšo i Zverka 25.3.1965. Sara Džesika-Parker Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Alicia13Music Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube/printscreen/Alicia13Music Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube/printscreen/Alicia13Music Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Shutterstock Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube/Screenshot/SEX AND THE CITY CLIPS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: YouTube/hypothesa/printscreen Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube/SEX AND THE CITY CLIPS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube/Screenshot/SEX AND THE CITY CLIPS Br. slika: 19 19 / 19

Serija je bila revolucionarna za svoje vrijeme – otvoreno je govorila o ženskoj seksualnosti, prijateljstvu, modi i modernim izazovima života u velikom gradu. Keri, Samanta, Miranda i Šarlot postale su ikone pop kulture, a Njujork peti glavni lik.

Dvadeset šest godina nakon prve epizode, cijela priča – barem za sada – dobija kraj.

(MONDO)