7 fantazija za koje se znalo da će postati remek-djela nakon pilot epizode: Trebalo im samo 10 minuta da postanu hitovi

Ukoliko tražite fantazije za bindžovanje, imamo sjajne prijedloge sa naslovima koji nisu toliko poznati

Izvor: pritnsceen/youtube/Vítor Andriotti, printscreen/youtube/ Smeagol, printscreen/youtube/ Henry Page, printscreen/youtube/ Prime Video

Ne postoji ništa bolje nego kada vas serija koju gledate "veže" u samom startu. Ipak, pojedinim naslovima potrebno je vrijeme da "procvjetaju", odnosno, da razviju priču, naročito kada je riječ o fantaziji - složeni svetovi, magijska pravila, obilja likova...

Zato je pravo umeće kada ovakav tip serija uspe da vas odmah uvuče u svoj svijet i zadrži.

Najbolje serije ovog žanra ne samo da pomjeraju granice televizijskog pripovedanja, već nas podsjećaju da se i u magičnim svjetovima kriju univerzalne istine, a mi smo izdvojili sedam naslova koji su uspjeli da zadrže publiku već nakon desetak minuta pripovedanja:

Once Upon A Time (2011–2018)

Žanr: Fantazija, porodična drama, avantura

Ocjena: IMDb 7.7, Rotten Tomatoes 78%

Radnja:

Bajkoviti junaci, poput Snježane i Zle Kraljice, zarobljeni su u modernom gradiću Storybrooke bez sjećanja na svoj pravi identitet, a mlada žena otkriva da je ključ njihove sudbine.

Trejler:

Once upon a time Izvor: YouTube

Zašto gledati?

Serija "Once Upon a Time" već u prvoj epizodi pokazuje čime će osvojiti publiku — spoj ličnih drama, magije i klasičnih bajki. Kroz flešbekove i razvoj glavne junakinje Eme, serija odmah otkriva svoj jedinstveni identitet, koji će zadržati kroz svih sedam sezona.

Arcane (2021–2024)

Žanr: Akcija, avantura, animacija, psihološka fantastika, steampunk

Ocjena: IMDb 9.0, Rotten Tomatoes 100%

Radnja:

U raskošno animiranom svijetu rastrzanom klasnim sukobima, dvije sestre iz opustošenog podzemlja nađu se na suprotnim stranama rastućeg rata između magije i tehnologije. Njihova lična tragedija prerasta u sukob koji će promijeniti sudbinu čitavog svijeta.

Trejler:

Arcane Izvor: YouTube

Zašto gledati?

Već u prvoj epizodi "Arcane" jasno je da je riječ o animiranoj seriji koja pomjera granice. Emotivna i napeta, uvodna priča postavlja ključne odnose i traume koje će oblikovati sudbine glavnih likova, naročito sestara Vi i Džinks.

Vizuelni stil serije je zapanjujući — svaka scena izgleda kao umjetničko djelo, bogata detaljima koji zadržavaju pažnju. Iako će vam trebati trenutak da uđete potpuno u ritam priče, jednom kad vas svijet Arcane-a uvuče, izlaza više nema.

My Lady Jane (2024)

Žanr: Istorijska fantazija, romansa, komedija (alternativno bavljenje istorijom)

Ocjena: IMDb 7.4, Rotten Tomatoes 94 %

Radnja:

U alternativnoj verziji engleske istorije, mlada plemkinja Ledi Džejn Grej izbjegava svoju "istorijsku" sudbinu i kreće u avanturu punu magije, romantike i pobune.

Trejler:

My Lady Jane Izvor: YouTube

Zašto gledati?

Hemija između Džejn i Gildforda, jedan je od ključnih razloga zašto publika brzo zavoli "My Lady Jane". Međutim, i prije nego što se njih dvoje sretnu, serija briljantno kombinuje žanrove, vodeći nas u duhovitu i magijom obojenu verziju Tjudorske Engleske.

Džejn je sjajna junakinja — oštroumna, duhovita i željna slobode, lako osvaja simpatije. Iako koristi naraciju i eksplicitna objašnjenja kako bi uvela pravila svog svijeta, serija ostaje šarmantna i pitka. Pilot epizoda brzo postavlja ton i tempo, a ostatak sezone razvija ljubavnu priču koja postaje srce cijele radnje.

Uprkos tome što je ukinuta poslije samo jedne sezone, "My Lady Jane" ostavila je jak utisak i opravdala status hit-fantazije sa romantičnim šmekom i originalnim duhom.

Avatar: The Last Airbender (2005–2008)

Žanr: Akcija, avantura, fantazija, porodična (animacija)

Ocena: IMDb 8.4, Rotten Tomatoes 98%

Radnja:

U svijetu u kojem ljudi mogu upravljati elementima, mladi Avatar Aang mora da savlada sve četiri vještine i da spasi svijet tako što će zaustaviti ratničku Naciju Vatre.

Trejler:

Avatar: The Last Airbender Izvor: YouTube

Zašto gledati?

Iako tvorci serije "Avatar: The Last Airbender" vjerovatno nisu mogli da predvide koliki će uspjeh postići, već od prve epizode jasno je da serija ima "ono nešto". Katara i Soka su likovi s kojima ćete se lako poistovetiti, a to je upravo i jedno od "blaga" serije.

Iako je namijenjena mlađoj publici, potceniti je kao običan crtać bila bi velika greška — serija već u pilot epizodi pokazuje dubinu, bavi se ozbiljnim temama poput gubitka i morala, i pažljivo uvodi gledaoce u svoj svijet i pravila magije, bez preopterećenja.

Game Of Thrones (2011–2019)

Žanr: Avantura, drama, fantazija

Ocjena: IMDb 9.2, Rotten Tomatoes 91%

Radnja:

U epskom i brutalnom svetu Vesterosa, moćne plemićke porodice upletene su u smrtonosnu borbu za Gvozdeni prijesto — simbol apsolutne vlasti. Dok političke intrige, izdaje i krvavi ratovi razaraju kraljevstvo, iz sjenke Sjeverne granice nadire drevna, natprirodna prijetnja. U ovom svijetu gdje čast retko donosi spas, a zima neumoljivo dolazi, malo je onih koji će preživeti "Igru prijestola".

Trejler:

Game of Thrones trailer Izvor: YouTube

Zašto gledati?

Game of Thrones, zasnovana na epskom serijalu Džordža R. R. Martina, zauvijek je promijenila način na koji doživljavamo televizijsku fantastiku. Iako duguje mnogo izvornoj priči, serija je sama po sebi postala fenomen — spoj političkih intriga, epskih sukoba i bogato razvijenih likova.

Pilot epizoda majstorski uvodi gledaoce u kompleksan svijet Westerosa, sa jasnim tonom, dinamičnim ritmom i intrigama koje odmah hvataju pažnju. Iako je poslednja sezona izazvala podjele, uticaj koji je Game of Thrones ostavio ne može se osporiti — ovo je serija koja je podigla ljestvicu za cijeli žanr i ostala u vrhu savremene televizije.

Buffy The Vampire Slayer (1997–2003)

Žanr: Akcija, drama, fantastika, horor, (vampirska fantazija)

Ocjena: IMDb 8.3, Rotten Tomatoes 84%

Radnja:

Tinejdžerka Bafi otkriva da je izabrana da se bori protiv vampira, demona i zla, balansirajući izazove u srednjoj školi i natprirodnu sudbinu.

Trejler:

Buffy the vampire slayer Izvor: YouTube

Zašto gledati?

Od kada postoji vampirski žanr, postoje i lovci na njih — ali malo ko je postao toliko legendaran kao Bafi, tinejdžerka koja danju ide u školu, a noću ubija čudovišta. "Buffy the Vampire Slayer" već u pilot epizodi pokazuje da je više od obične "monster-of-the-week" serije — duhovita, ironična i stilski upečatljiva, odmah postavlja pravila svog jedinstvenog svijeta.

Uvodna scena iznenađuje obrtom — naizgled bespomoćna djevojka zapravo je vampir, čime serija poručuje da ništa neće biti onako kako očekujemo. Bafi se vrlo brzo izdvaja kao lik koga je lako voljeti: hrabra, duhovita i odlučna da ne bude ono što joj drugi nameću.

Kroz fantazijske motive, serija govori o pritisku odrastanja, samopouzdanju i ličnoj snazi, ostavljajući snažan trag u televizijskoj istoriji kao jedno od najvažnijih ostvarenja svog žanra.

Pushing Daisies (2007–2009)

Žanr: Komedija‑drama‑fantazija, detektivska priča

Ocjena: IMDb 8.4, Rotten Tomatoes 96%

Radnja:

Mladi čovjek ima moć da oživi mrtve jednim dodirom, a svoj dar koristi da rješava ubistva. Međutim, stvari se komplikuju kada oživi ljubav svog života i ne smije više da je dotakne.

Trejler:

Pushing Daisies Izvor: YouTube

Zašto gledati?

Sve u "Pushing Daisies", od scenografije do odnosa među likovima, uvlači nas u šareni, neobični svijet ove bajkovite serije. Više od kultnog klasika, ovo je fantazija koju ne treba propustiti, posebno za one koji vole Lija Pejsa, koji ovde igra nespretnog, tihog poslastičara Neda, čoveka s darom da oživi mrtve jednim dodirom.

Hemija između Neda i Čak vidi se već u prvim scenama, dajući seriji toplinu i šarm. Premisa zvuči neobično, ali zahvaljujući duhovitom tonu i upečatljivoj estetici, sve savršeno funkcioniše.

Iako je prekinuta poslije samo dve sezone, "Pushing Daisies" ostaje priča puna emocija, humora i neobičnih misterija, koja uspijeva da iznenadi i dirne kada se najmanje nadate.