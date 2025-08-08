Ovih 5 serija svi sa nestrpljenjem očekuju u avgustu: Jedna se vraća na male ekrane poslije 15 godina

Ljubitelji serija imaće dosta materijala u avgustu.

Izvor: Youtube printscreen/ Rotten Tomatoes TV

Popularne platforme spremne su da vam u avgustu ponude niz zanimljivih premijera koje ne smijete dpropustiti. Bilo da se radujete povratku kultne serije "King of the Hill", koja se vraća na male ekrane nakon 15 godina, ili novoj sezona omiljene akcione avanture, avgust donosi prave poslastice za gledaoce.

Peacemaker: Season 2 (2025)

Peacemaker Season 2 Comic-Con Trailer Izvor: YouTube

Datum premijere: 21. avgust 2025.

Žanr: Komedija, akcija, drama

Džon Sina se vraća kao antiheroj opsednut mirom u drugoj sezoni serije "Peacemaker", koja premijerno stiže 21. avgusta na HBO Max. Radnja se nastavlja mjesec dana nakon događaja iz filma Superman (2025), a nova sezona prati glavnog lika dok se suočava sa alternativnom stvarnošću i sukobljava sa Rikom Flagom Starijim, koji ga krivi za smrt svog sina. Sa osam epizoda u režiji Džejmsa Gana i brojnim kameo ulogama iz DC univerzuma, uključujući Soko ženku i Zelenog fenjera, nije iznenađenje što je druga sezona "Peacemakera" proglašena najiščekivanijom serijom mjeseca.

Alien: Earth: Season 1 (2025)

Alien: Earth Season 1 Trailer Izvor: YouTube

Datum premijere: 12. avgust 2025.

Žanr: Naučna fantastika, horor, triler, misterija

Od tvorca serije Fargo, Noa Holija, "Osmi put: Zemlja" donosi kultnu naučnofantastičnu horor franšizu na FX na Hulu-u. Smještena u 2120. godinu, dve godine pre originalnog filma "Osmi put", serija prati Vendi (Sidni Čendler), koja predvodi taktički odred koji istražuje srušeni istraživački brod. Ono što pronađu preti samom čovječanstvu: pet smrtonosnih vanzemaljskih vrsta, uključujući i ozloglašenog Ksenomorfa. Sa osam epizoda, fanovi se nadaju da će "Osmi put: Zemlja" opravdati očekivanja franšize.

Wednesday: Season 2 (2025)

Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Datum premijere: 6. avgust 2025.

Žanr: Mračna komedija, gotik horor, misterija, nadprirodni triler

Ovog meseca, omiljena Netfliksova serija "Wednesday" vraća se sa svojom drugom sezonom, podijeljenom u dva dijela koja se emituju 6. avgusta i 3. septembra. Usredsređena na Vensdej Adams, prva sezona je osvojila fanove svojim mračnim humorom i izvanrednom glumom Džene Ortege. Sada, skoro tri godine kasnije, ona se vraća u "Akademiju Nevermor". Druga sezona obećava nove likove i mračnije obrte... pa čak i iznenađujuće gostovanje globalne pop zvijezde Lejdi Gage.

The Terminal List: Dark Wolf: Season 1 (2025)

The Terminal List: Dark Wolf Season 1 Trailer Izvor: YouTube

Datum premijere: 27. avgust 2025.

Žanr: Akcioni triler, drama, triler

Seriju, koju su zajedno kreirali Džek Kar i Dejvid DiDžilio, je akcioni prednastavak koji prati Bena Edvardsa (Tejlor Kič) dok prelazi iz elitnih pripadnika mornaričkih foka u specijalne jedinice CIA. Serija će proširiti univerzum "Terminalne liste", a fanovi će vidjeti Krisa Prata kako reprizira svoju ulogu Džejmsa Risa, sa novim članovima glumačke ekipe Tomom Hoperom i Lukom Hemsvortom.

King of the Hill: Season 14 (2025)

King of the Hill Season 14 Trailer Izvor: YouTube

Datum premijere: 27. avgust 2025.

Žanr: Animirana komedija, satira, porodična serija

Nakon 15-godišnje pauze, "Kralj brda" se konačno vraća, a fanovi originalne animirane serije imaju mnogo čemu da se raduju. Henk i Pegi Hil se vraćaju u Arlen, u Teksasu, nakon godina provedenih u inostranstvu, samo da bi zatekli svoj rodni grad potpuno transformisan. Bobi, sada kuvar u Dalasu, ponovo se povezuje sa starim prijateljima. Svih 10 epizoda 14. sezone stiže na Hulu 4. avgusta, obećavajući urnebesnu dozu nostalgije koja je već zaslužila status "Sertifikovano sveže". Dugogodišnji fanovi mogu se radovati povratku Majka Džadža i Keti Nadžimi kao glasova iza Henka i Pegi Hil.