Odgledali smo 2. sezonu "Wednesday" i evo da li je vrijedna bindžovanja: Jedna stvar negledljiva, a za ovo plus ko vrata

Ukoliko se spremate za bindžovanje prvog dijela nove sezone "Wednesday", otkrivamo vam na vrijeme da li je vrijedna gledanja

Prošle su dvije i po godine od kako je svet zahvatila groznica zvana "Wednesday". Rimejk kultne serije koju je ovog puta režirao Tim Barton nije razočarala širu javnost iako je u pitanju klasična gotik "sapunica" za tinejdžere.

Ovo ostvarenje ujedno je lansiralo u sam vrh Holivuda mladu i perspektivnu glumicu Dženu Ortegu kojoj je pripala glavna uloga Srede Adams, a njeni nezaboravni "look-ovi" i karakteristični pokreti, naročito dok đuska postali su nevjerovatno popularni na mrežama, otvarajući vrata "normalcima" prema alternativnoj sceni.

Kratke šiške, crna kosa, goth odjeća i obuća - Sreda je bila svuda, a popularnost omiljenog lika održala se koliko-toliko sve ove godine, što potvrđuju i kritike i ocjene serije - osmica na IMDb-u i 73% na Rotten-u. Za jednu tinejdž misteriju, više nego solidno. Sigurni smo i da je popularnost same Džene Ortege doprinela "hajpu", s obzirom da je, moramo priznati, savršeno naslijedila cipele njene prethodnice Kristine Riči.

O seriji se pričalo i zbog skandala koji je nastao u trenutku kada je najavljena druga sezona. Podsjetimo, Persi Hajns Vajt optužen je za se*sualno uznemiravanje nakon što se oglasilo više djevojaka na mrežama i podelilo svoja iskustva. Ekipa serije istog trenutka je podržala žrtve, dok je Persi dobio momentalni otkaz.

Mladi glumac je svojim postupkom, nažalost, ukaljao do tada blistav uspjeh serije, te je čak i stavio znak pitanja za naredno emitovanje, no, kreatori su uspjeli da prevaziđu problem i uđu u snimanje nove sezone sa velikim izazovom - treba ponoviti ili nadmašiti staru slavu.

Da li su nadmašili prvu sezonu?

Ako nas pitate da li im je pošlo za rukom, rekli bismo vam - nismo sigurni. Nova sezona ima potpuno drugačiji "vajb" od prve - kao u Hariju Poteru, gdje Hari, Ron i Hermiona iz nastavka u nastavak rastu pred očima publike, tako je i nova sezona "Wednesday" dosta mračnija, sa manje upečatljivih trenutaka od prve.

Prva sezona bila je obavijena nekom naivnošću i nevinošću. Druga sezona donosi solidan nastavak - Sreda je stariji tinejdžer, traži sebe, a sam narativ, misterije oko ubistva, nadarenih ljudi, Nevermore škole... produbila se već u prvoj epizodi što je plus, jer ne čekate da se priča "zakuva", već se odmah dešava nešto.

Ako nas pitate da li je vredna gledanja, rekli bismo - da, aliii... budite spremni na još loše animacije, koja bukvalno "ubija" draž pojedinih scena koje su potencijalno mogle da budu pun pogodak samo da su dobro odrađene.

Pod lošom animacijom mislimo bukvalno na preobražaj Hantera Duhana, odnosno Tajlera Galpina. Toliko je loše da je negledljivo, a pristup odskače od veoma ozbiljno osmišljenih scena, i zapleta koji definitivno nisu za mlađu publiku. Kao kada biste scene iz Skubi Dua stavili u "Conjuring" horor filmove.

Sa druge strane, postoje i neke svetle tačke kada je riječ o animaciji. U novoj sezoni dobili smo tipične Tim Bartonovske kadrove kakve smo vidjeli u njegovim starim ostvarenjima poput "Corpse Bride" i "Nightmare before Christmas", što nas je, kao vatrene fanove njegove umjetnosti, oduševilo.

Stopmotion animacija, mrak, gotovo lepljiv, koji doprinosi mistici, fantastično su ispresijecali pojedine scene, i nije nam jasno zašto se nisu poslužili istim receptom i za druge likove i ključne trenutke.

Sama priča nije toliko duboka da bude teška za pratiti jer je dosta predvidiva što je veliki minus. Ipak,držaće vam pažnju uz po koji "jump scare".

Srijeda je drugačija

Srijeda se bori sa ličnim izazovima, potrebom svih tinejdžera da idu "prečicom" gdje je potrebno strpljenje, i pokazala je nešto što nam se veoma dopalo - onu tipičnu naivnost koju često imaju mladi ljudi koji su na pragu da zakorače u odraslo doba, ali smatraju da su već "veliki ljudi".

Ma koliko da su inteligentni, ispred svojh generacija, načitani, elokventni, buntovni... emotivna zrelost je ipak nešto što se uči, a to je veoma uočljivo kod Srede Adams koja ide glavom kroz zid, doduše, sa časnim namjerama, ali zbog fokusa na brza rješenja postaje laka meta za neprijatelja, a njena neustrašivost postaje njena slaba tačka.

Veliki plus za izbor glumaca

Jednu stvar moramo da pohvalimo - izbor glumaca. Dok se pojavljivanje Lejdi Gage koja je dokazala u više navrata veliki glumački talenat, očekuje u drugom dijelu sezone, pojedinci su konačno "oprali" traljav start u prvoj sezoni.

Na prvom mjestu se to odnosi na Mortišu Adams koju igra Ketrin Zita-Džons. Čini se da je ekipa iza "Wednesday" čula kritike fanova nakon prve sezone, te su Ketrin učinili više gotik, a njen lik prikazan je slojevitije i dobio je veći prostor.

Kada smo kod više prostora, sada je i Sredin brat Pagzli (Ajzak Ordonez) više uključen u dramu, ubistva po školi i slično. Thing je apsolutna "slatkica", i u epizodama ga doživljavamo kao gotovo kućnog ljubimca.

Sa druge strane, ne možemo da "svarimo" novog Lurča kog igra Jonas Sutamo, jer "baby face" sa loše našminkanim podočnjacima nije ono što ovaj lik treba da bude. Možda smo i samo previše vezani za legendarnog Teda Kasidija i ono njegovo "You rang" kao omiljenog Lurča od svih koji su ga igrali.

Sjećate li ga se?

A evo kako sada izgleda:

Takođe, moramo da spomenemo i drugu glavnu glumicu, mladu vukodlačicu Inid, koja doprinosi gorepomenutom predvidivom narativu. Za razliku od Srede kojoj se žuri da odraste i bude samostalna, Inid želi da uživa u slavi one koja je spasila školu. Tu su i ljubavni problemi, žurke... sve što rade tipični tinejdžeri.

Razlika između nje i Srede je dosta veća, i kao da dolazi do blagog razilaženja, sve dok Sreda ne dobije novu "drugaricu", odnosno "stalkerku" Agnes (Ivi Templton). I tada Inid kreće u ono - posvećuješ drugome pažnju, ona ti je bitnija od mene dok nam u pozadini svira ono "kmeeee". Ali dobro, predvidivo nije nužno i loše, te ostaje da vidimo kako će se razvijati prijateljstvo ovog tria.

Ne možemo da ne spomenemo i novi dio ekipe koji je dio ove sezone - Stivu Bušemiju je sjajno legla uloga, na prvi pogled pravičnog, ali ipak pomalo ljigavog direktora škole.

Drugo veliko iznenađenje je legendarna Džoana Lamli, odnosno, kako je pamte starije generacije Patsi Stoun iz kultne serije "Absolutely Fabulous". Iskreno, bolji izbor nisu mogli da naprave za Mortišinu majku - stiče se utisak je da je Lalmi uspjela da izvuče maksimum iz Zite-Džouns, a hemija između njih dvije bila je fantastična.

I ne možemo da ne spomenemo i čuvenog "jezivog klinca" iz "Šestog čula", Hejlija Džoela Osmenta, koji se pojavljuje na samom početku prve epizode i igra serijskog ubicu.

Konačni utisak

Sve u svemu - solidno, od nas neka sedmica za entuzijazam, odnosno, u prevodu - razbibriga serija koja ne zamara, a zanimljiva je.

Kad izlazi drugi dio 2. sezone?

Podsjetimo, nova sezona "Wednesday" sadrži ukupno osam epizoda, koje će biti objavljene u dvije grupe po četiri. Prve epizode izašle su 6. avgusta:

Epizoda 1: "Here We Woe Again"

Epizoda 2: "The Devil You Woe"

Epizoda 3: "Call of the Woe"

Epizoda 4: "If These Woes Could Talk

Drugi dio stiže u srijedu, 3. septembra 2025. godine, sa epizodama od 5 do 8.

Šta vi kažete? Da li ste gledali novu sezonu "Wednesday" i kako vam se čini? Glasajte u anketi ili nam ostavite komentar.